Lautern-Leihgabe entzückt bei 1860 München: Mitspieler schwärmen von Abiama

Das Hauen und Stechen im Abstiegskampf der 3. Liga – es setzte sich auch am Sonntag munter fort. Dortmund II entglitt der Sieg gegen Ingolstadt (3:3), Essen kämpfte sich dank Rostock-Rot und spätem Elfer aus dem Kurzzeit-Tief (2:1), selbst Sandhausen bäumte sich auf, glich gegen Verl aus, ehe es doch die nächste Niederlage setzte (1:3). Mit ein paar Stunden Abstand verlor das zweitschlechteste Team der Rückrunde auch noch Cheftrainer Kenan Kocak, der „zum Wohle des Vereins“ zurücktrat.

Der TSV 1860 München konnten all das entspannt aus der Ferne verfolgen. Selber am Vortag hoch gewonnen, sich dabei auch von einem Torklau nicht aus der Bahn werfen lassen. Wer so gefestigt auftritt und den Tabellenzweiten Cottbus mit 5:1 nach Hause schickt, der muss auch nicht nervös werden, wenn Sandhausen am Mittwoch mit neuem Not-Trainerteam (Kleppinger, Diekmeier) in München-Giesing aufkreuzt.