Lautern legt im Ländchen los

Ab zwölf Uhr duelliert sich bereits ein Team der FCK-Geschäftsstelle mit einer FCK-Fanauswahl. Nach dem Auftritt der Mannschaft von Cheftrainer Torsten Lieberknecht beginnt um 17 Uhr die obligatorische Autogrammstunde. Mit 2500 Zuschauern rechnen sie am Samstag in Biwer. Das Dorf wird aus allen Nähten platzen. Umso wichtiger ist es Bolmer und dem FC Jeunesse, auf die wohl beste Anreisemöglichkeit hinzuweisen – nämlich per Bus oder Bahn (siehe Info).

Ex-Spieler von Mosella Schweich wirkt in Auswahl mit

Für den Verein, dessen erste Mannschaft in der abgelaufenen Saison unter Trainer Frank Amberg (früher Coach der FSG Ehrang/Pfalzel und des SV Bekond) nur knapp die Aufstiegsspiele verpasst hatte, ist es wohl der vorweggenommene Saisonhöhepunkt – genauso wie für die Auswahlspieler, die möglichst auch (wirklich) Lautern-Anhänger sein sollen. Aus regionaler Sicht interessant: Im Kader stehen unter anderem der aktuelle Biwerer Abwehrspieler und früher für Mosella Schweich aktive Yannick Sklarski sowie Kevin Weber, der für den Trier-Saarburger C-Ligisten SV Fisch aufläuft.

Test gegen die Roma ist Höhepunkt der FCK-Vorbereitung

Für den FCK, der in der vergangenen Zweitligasaison bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielte und am Ende Siebter wurde, soll es drei Tage nach dem offiziellen Trainingsauftakt ein lockerer Aufgalopp werden. Ehe es am ersten August-Wochenende wieder um Punkte geht, stehen unter anderem noch das Trainingslager vom 13. bis 20. Juli in Sterzing/Südtirol und die Generalprobe am Samstag, 26. Juli, 18 Uhr, im Fritz-Walter-Stadion gegen den italienischen Topclub AS Rom an. Diese Partie findet im Rahmen des 125-jährigen Vereinsbestehens des FCK statt.

Gerade im Jubiläumsjahr die Roten Teufel zu Gast zu haben, ist für Jeunesse Biwer eine „sehr große Ehre“, wie Mitorganisator Bolmer betont. Die vielen Fans aus der Region Trier, dem Saarland und Luxemburg freuen sich besonders darauf, Julian Krahl, Marlon Ritter & Co. mal quasi um die Ecke erleben zu dürfen – in einem attraktiven Rahmen, für den der rührige Club aus dem Großherzogtum sicher sorgen wird.

Info:

Tickets und Anreise: So sind FCK-Fans dabei

Eintrittskarten für das Fanspiel sind online unter paytix.lu erhältlich. Eine Tageskasse soll ebenfalls noch geöffnet sein. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei neun Euro, der ermäßigte Ticketpreis bei sechs Euro. VIP-Karten gibt es für 150 Euro. Vor Ort werden die Autos durch Ordner und ein organisiertes Parkleitsystem an die verfügbaren Parkmöglichkeiten geleitet. Der FC Jeunesse Biwer empfiehlt, mit Bus oder Bahn anzureisen. In Luxemburg kann jeder bekanntlich den öffentlichen Transport rund um die Uhr kostenlos nutzen. Die Sportanlage liegt nur fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof Wecker entfernt.

Weitere Informationen: https://fcbiwer.lu/fanspiel-2025/