Lautern-Essingen siegt 7:0, Lauchheim mit Blitzstart, Königsbronn top

Kreisliga A2:

SG Eigenzell-Ellenberg – Sportfreunde Rosenberg 2:2

In Ellenberg sahen die Zuschauer ein munteres Auf und Ab, bei dem beide Mannschaften ihre starken Phasen hatten. Die Gastgeber erwischten den besseren Start, als Aron Adler bereits in der 7. Minute zur 1:0-Führung traf. Doch Rosenberg zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Mitte der ersten Halbzeit komplett. Zuerst glich Leon Schmid in der 18. Minute zum 1:1 aus, bevor Tobias Herrmann nur fünf Minuten später in der 23. Minute die Gäste mit 1:2 in Front brachte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck und belohnte sich schließlich in der 54. Minute: Philipp Schmid markierte den Treffer zum 2:2-Endstand. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen standen letztlich sicher genug für die Punkteteilung.

SV Pfahlheim – SC Unterschneidheim 1:1

In Pfahlheim entwickelte sich ein Kampfspiel, bei dem die Höhepunkte vor allem in der Anfangsphase lagen. Die Hausherren starteten schwungvoll und durften früh jubeln, als Bruno Wohlfrom in der 9. Minute das 1:0 erzielte. Unterschneidheim brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, schlug dann aber effektiv zurück. In der 25. Minute war es Marco Neuhäusler, der den Ball zum 1:1-Ausgleich im Netz unterbrachte. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Trotz einiger Bemühungen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, da die letzte Präzision im Abschluss im weiteren Spielverlauf fehlte.

FC Röhlingen – SV Jagstzell 1:2

Dieses Spiel bot Dramatik bis zur letzten Sekunde und war geprägt von Leidenschaft und einem harten Kampf. Röhlingen ging früh durch Simon Junker in der 8. Minute mit 1:0 in Führung, was für gute Stimmung auf den Rängen sorgte. Jagstzell antwortete jedoch noch in der ersten Hälfte durch Max Rettenmeier, der in der 23. Minute zum 1:1 ausglich. Turbulent wurde es in der Schlussphase: Zuerst sah Torschütze Max Rettenmeier in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte, was Röhlingen eine Überzahl verschaffte. Doch statt des Heimsiegs folgte der Schock für die Gastgeber. Trotz Unterzahl bewies Jagstzell eine enorme Moral und erzielte in der 77. Minute durch Timo Ziegler den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2.

FV Viktoria Wasseralfingen – FC Ellwangen 2:2

Was sich in Wasseralfingen abspielte, war nichts für schwache Nerven. Ellwangen ging durch Efendi Erol in der 21. Minute mit 0:1 in Führung. Kurz nach der Pause glich Christoph Niegel in der 49. Minute zum 1:1 aus. Als erneut Efendi Erol in der 77. Minute zur 1:2-Führung für die Gäste traf, sah Ellwangen bereits wie der sichere Sieger aus. Die Schlussphase war dann purer Wahnsinn: In der 90. Minute hatte Cemal Krasniqi die Riesenchance zum Ausgleich, scheiterte jedoch mit einem Elfmeter. Wasseralfingen gab jedoch nicht auf und warf in der endlos scheinenden Nachspielzeit alles nach vorne. In der 98. Minute (90.+8) erlöste Marius Weber seine Farben mit dem Treffer zum 2:2-Endstand und sorgte für grenzenlosen Jubel.

FSV Zöbingen – SGM Rindelbach/Neunheim 3:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Zöbingen eine packende Partie. Die Gäste der SGM starteten optimal, als Lukas Wanner in der 8. Minute zur 0:1-Führung traf. Zöbingen schüttelte sich jedoch kurz und schlug durch Gabriel Gruber in der 17. Minute mit dem 1:1 zurück. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Benedikt Pflanz die Hausherren in der 48. Minute erstmals mit 2:1 in Führung. Als Eugen Konetzky in der 74. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 versenkte, schien die Partie entschieden. Rindelbach/Neunheim machte es durch Johannes Folberth, der in der 88. Minute auf 3:2 verkürzte, noch einmal spannend, doch Zöbingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – TSV Adelmannsfelden 1:3

In dieser Begegnung bewies der Gast aus Adelmannsfelden die größere Effektivität. Dabei begann es für die SGM nach Plan, als Tim Wiedmann in der 14. Minute zur 1:0-Führung einnetzte. Doch der TSV Adelmannsfelden antwortete prompt: Philipp Hahn erzielte in der 24. Minute den Ausgleich zum 1:1. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute drehte Dennis Vogt die Partie mit dem Treffer zum 1:2 komplett. Fachsenfeld/Dewangen bemühte sich im zweiten Durchgang um den Ausgleich, doch Johannes Sturm machte in der 73. Minute mit dem Tor zum 1:3-Endstand alles klar für die Gäste.

SV Lauchheim – TSV Westhausen 5:2

In Lauchheim erlebten die 130 Zuschauer eine wahre Offensiv-Gala der Heimelf. Der SV Lauchheim legte einen Blitzstart hin: Jona Maile traf bereits in der 4. Minute zum 1:0, und Dennis Ziegler legte in der 8. Minute sofort das 2:0 nach. Ein unglückliches Eigentor von Eric Schönherr in der 25. Minute brachte Westhausen kurzzeitig auf 2:1 heran, doch Tobias Krabler stellte in der 31. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) schraubte Malik Zubhadjier das Ergebnis auf 4:1. Nach dem Wechsel erhöhte Luca Maile in der 54. Minute sogar auf 5:1, bevor Daniel Schneider in der 65. Minute mit dem 5:2 lediglich noch Ergebniskosmetik für Westhausen betrieb.

TSG Abtsgmünd – SV Kerkingen 4:2

Auch in Abtsgmünd bekamen die 100 Zuschauer eine torreiche und abwechslungsreiche Partie geboten. Kerkingen ging durch Julian Graf in der 13. Minute mit 0:1 in Führung, doch Frederik Frank glich in der 22. Minute zum 1:1 aus. Ein verwandelter Foulelfmeter von Adrian Leib in der 33. Minute brachte die Gäste zur Pause erneut mit 1:2 in Front. Nach dem Seitenwechsel schlug jedoch die Stunde der TSG. Ein Doppelschlag innerhalb von sechzig Sekunden drehte das Spiel: Benjamin Grupp markierte in der 67. Minute das 2:2, und nur eine Minute später, in der 68. Minute, erzielte Clemens Schmid die 3:2-Führung. Den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand setzte schließlich Nico Rahmig in der 85. Minute.

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