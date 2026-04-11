Lautermann bleibt Cheftrainer beim TuS Gerresheim Andre Lautermann wagte beim TuS Gerresheim den Sprung ins kalte Wasser – und machte ihn zur Erfolgsgeschichte. Nach einer beeindruckenden Serie ohne Niederlage bleibt der 31-Jährige Cheftrainer. Nun wartet Spitzenreiter SC Unterbach. von Marcus Giesenfeld · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

André Lautermann bleibt Trainer des TuS Gerresheim. – Foto: Kemmerling

Es war so etwas wie ein Sprung ins kalte Wasser, den Andre Lautermann vor wenigen Wochen wagte. Als beim A-Kreisligisten TuS Gerresheim Anfang März kurzfristig ein Nachfolger für den zurückgetretenen Trainer Michael Worbertz gesucht wurde, sprang der 31-Jährige im Team mit Daniel Hummler und Alexander Lederer ein. Erfahrung in diesem Bereich besaß Lautermann nicht wirklich.

Lautermann bekommt schnell die Kurve Doch was der Novize mit seinen Kollegen in kürzester Zeit auf die Beine stellten, kann sich sehen lassen. Zwar ging die erste Partie nach dem Wechsel auf der Trainerbank noch mit 0:2 gegen den ASV Tiefenbroich verloren. Doch danach blieb der TuS fünf Mal in Folge ungeschlagen, holte drei Siege und zwei Unentschieden, darunter auch ein 1:0 gegen den stark eingeschätzten VfL Benrath. „Was die Mannschaft zuletzt auf dem Platz gezeigt hat, kann sich wirklich sehen lassen“, sagt Oliver Zwiebler. Der neue Abteilungsleiter ließ den lobenden Worten zugleich passende Taten folgen und schaffte nun Fakten. Heißt: Andre Lautermann wird auch über den Sommer hinaus die Cheftrainerrolle an der Heyestraße ausfüllen.

„Ich denke, mit ihm haben wir den richtigen Mann an der richtigen Stelle“, sagt Zwiebler, der als Förderer von Lautermann gilt. „Ich habe ihn als 17-Jährigen damals von der A-Jugend in die erste Mannschaft hochgezogen. Dass Andre nun 14 Jahre später bei uns Cheftrainer wird, ist eine schöne Geschichte“, sagt Zwiebler. Zu verdanken hat das Gerresheimer Urgestein den Aufstieg allerdings nicht den langjährigen Drähten zu seinem Abteilungsleiter, sondern dem eigenen Wirken. „Andre macht ein gutes Training und er hat eine gute Ansprache. Er hat die komplette Kabine hinter sich“, schwärmt Zwiebler. Insofern schien es nur folgerichtig, dem langjährigen Abwehrchef, der zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte und seine Spielerkarriere inzwischen aus Verletzungsgründen beendet hat, das Vertrauen auszusprechen.