Lauterhofen zwingt Neumarkt Remis ab – TSC siegt bei Fortuna Neuses

Am Donnerstag traf nun der ASV Neumarkt am Kalvarienberg auf den frisch verstärkten SV Lauterhofen. Der TSV Neuendettelsau gastierte bei Fortuna Neuses und auch der 1. FC Schnaittach war nach dem 3:3 gegen den 1. SC Feucht direkt wieder im Einsatz. Der SC Großschwarzenlohe und der 1. SC Feucht spielten bereits am Dienstag. Die Testspiel-Highlights auf einen Blick.
Ein Eigentor für den Neuzugang: Jonas Werner traf gegen den ASV Neumarkt erstmals für den SVL – nur leider ins eigene Tor. Dem 30-Jährigen dürfte das am Ende aber egal sein. Schließlich trotzte der SVL dem Bayernligisten am Ende ein Unentschieden ab. Den Rückstand aus der 30. Minute egalisierte Bastian Meyer umgehend (31.). Das 1:1 dürfte Selbstvertrauen geben.
SV Lauterhofen – ASV Neumarkt 1:1
Tore: 0:1 Jonas Werner (30. Eigentor), 1:1 Bastian Meyer (31.)
Der 1. FC Schnaittach spielt wie gegen den 1. SC Feucht Remis. Im Duell gegen den SV 08 Auerbach (Bezirksliga Oberpfalz) lag der FCS durch ein Tor von Timo Hausner früh mit 0:1 zurück. Dank der Treffer von Timo Müller und Philipp Gottwald drehte der Bezirksligist das Duell aber. Mit dem Sieg wurde es trotzdem nichts, weil Nicolas Bauer noch zum 2:2 traf.
SV 08 Auerbach – 1. FC Schnaittach 2:2
Schiedsrichter: Leon Anzer (Pressath)
Tore: 1:0 Timo Hausner (9.), 1:1 Timo Müller (16.), 1:2 Philipp Gottwald (59.), 2:2 Nicolas Bauer (86.)
Aufgabe souverän gemeistert: Der Laufer SV schlug am Donnerstagabend vor dem Spiel der Deutschen Nationalmannschaft den Kreisligisten Vatan Spor Nürnberg mit 3:1. Nach torlosen ersten 45 Minuten eröffnete Alexander Kraus in der 48. Minute den Torreigen. Josef Benhamou erhöhte unmittelbar danach auf 2:0. Kurz vor Schluss schlug Vatan Spor Nürnberg durch Spielertrainer Ismail Yüce zurück, musste aber auf der Gegenseite noch das 1:3 durch Mario Bickel (89.) hinnehmen.
Laufer SV – Vatan Spor Nürnberg 3:1
Tore: 1:0 Alexander Kraus (48.), 2:0 Josef Benhamou (50.), 2:1 Ismail Yüce (87.), 3:1 Mario Bickel (89.)
Knapper Auswärtssieg für den TSC: In einer lange Zeit torlosen Partie bei der FV Fortuna Neuses machten die Gäste aus Neuendettelsau erst im zweiten Durchgang alles klar. Erst erlöste Alexander Strauß den TSC (68.), nur sechs Minuten später legte Julius Schöniger zum 2:0 nach (74.). Neuses machte es durch den Anschlusstreffer von David Scherb (79.) zwar noch einmal spannend, am Ende reichten dem TSC aber die zwei Tore.
FV Fortuna Neuses – TSC Neuendettelsau 1:2
Tore: 0:1 Alexander Strauß (68.), 0:2 Julius Schöniger (74.), 1:2 David Scherb (79.)
Der SC Großschwarzenlohe hat sich am Dienstag gegen den Regionalligisten Eichstätt unter Neu-Trainer Steffen Israel teuer verkauft: Der SCG erwischte einen Traumstart und ging bereits nach vier Minuten in Front. Neuzugang Sven Landshuter traf erstmals im SCG-Trikot.
Der Regionalligist schlug aber zurück: Timo Meixner (21.), Luca Schraufstetter (21.) und Bryan Alexander Beusch (48.) drehten die Partie zugunsten des VfB. In der 63. Minute erzielte Maximilian Takacs noch das 2:3. Für den SCG war es der zweite Test, nach dem 1:7 gegen die SpVgg Ansbach.
SC Großschwarzenlohe – VfB Eichstätt 2:3
SC Großschwarzenlohe (Wechsel fehlen noch): Luca Thöle, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz, Nikolas Boukouvalas, Leland Ulhaas, Christian Heinloth, Timo Kräftner, Maximilian Takacs, Robin Renner, Sven Landshuter - Spielertrainer: Fabian Schäll - Trainer: Marco Ried
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg)
Tore: 1:0 Sven Landshuter (4.), 1:1 Timo Meixner (21.), 1:2 Lucas Schraufstetter (33.), 1:3 Bryan Alexander Beusch (48.), 2:3 Maximilian Takacs (63.)
Der 1. SC Feucht und der 1. FC Schnaittach lieferten sich ein Sechs-Tore-Fest am Dienstagabend: Der Landesligist startete traumhaft. Julian Rauch und Simon Lang per Doppelschlag sorgten zunächst für das schnelle 3:0. Die Antwort des Bezirksligisten ließ aber nicht lange auf sich warten. Simon Sperber (13.) und Fabian Dressendörfer (27.) verkürzten mit Toren noch vor der Pause auf 2:3. Den Ausgleich erzielte Timon Scherber (82.) kurz vor Schluss. Beim SCG starteten neben Doppel-Torschütze Lang weitere Neuzugänge wie Keeper Arda Bozkurz oder Leandro D'Arrigo.
1. SC Feucht – 1. FC Schnaittach 3:3
1. SC Feucht (Wechsel fehlen noch): Arda Bozkurt, Joel Jehnichen, Nils Henke, Leandro D'Arrigo, Marcel Fürsattel, Berkan Wild, Alban Rexhepi, Dragan Lazarevic, Simon Lang, Philipp Nutz, Julian Rauch - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler
1. FC Schnaittach: Nico Bräuer, Vincenz Scharf, Tizian Deuerlein, Tom Sommerer, Simon Sperber, Aaron Jones, Marcel Chomek, Dominik Hertlein, Fabian Dressendörfer, Simon Jaklin, Timo Müller - Trainer: Fabian Wedel
Schiedsrichter: Marvin Heimrich (Bergrheinfeld)
Tore: 1:0 Julian Rauch (2.), 2:0 Simon Lang (5.), 3:0 Simon Lang (11.), 3:1 Simon Sperber (13.), 3:2 Fabian Dressendörfer (27), 3:3 Timon Sperber (82.)