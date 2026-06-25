Lauterhofen zwingt Neumarkt Remis ab – TSC siegt bei Fortuna Neuses

Der SC Großschwarzenlohe hat sich am Dienstag gegen den Regionalligisten Eichstätt unter Neu-Trainer Steffen Israel teuer verkauft: Der SCG erwischte einen Traumstart und ging bereits nach vier Minuten in Front. Neuzugang Sven Landshuter traf erstmals im SCG-Trikot.

Der Regionalligist schlug aber zurück: Timo Meixner (21.), Luca Schraufstetter (21.) und Bryan Alexander Beusch (48.) drehten die Partie zugunsten des VfB. In der 63. Minute erzielte Maximilian Takacs noch das 2:3. Für den SCG war es der zweite Test, nach dem 1:7 gegen die SpVgg Ansbach.



SC Großschwarzenlohe – VfB Eichstätt 2:3

SC Großschwarzenlohe (Wechsel fehlen noch): Luca Thöle, Christos Chatzioglou, Philipp Schwarz, Nikolas Boukouvalas, Leland Ulhaas, Christian Heinloth, Timo Kräftner, Maximilian Takacs, Robin Renner, Sven Landshuter - Spielertrainer: Fabian Schäll - Trainer: Marco Ried

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg)

Tore: 1:0 Sven Landshuter (4.), 1:1 Timo Meixner (21.), 1:2 Lucas Schraufstetter (33.), 1:3 Bryan Alexander Beusch (48.), 2:3 Maximilian Takacs (63.)