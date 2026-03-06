Lauterhofen verlängert mit Trainerduo – Brunner künftig Teammanager Ex-Coach Thomas Brunner bleibt dem Verein erhalten +++ Großteil des Kaders verlängert von PM / mb · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser

Kontinuität auf der Trainerbank: Die Gebrüder Klaus (Erster und Zweiter von rechts) bleiben dem SV Lauterhofen auch in der Saison 2026/27 erhalten. – Foto: Jonas Löffler

Der Oberpfälzer Landesligist SV Lauterhofen setzt auch über die laufende Saison hinaus auf Kontinuität an der Seitenlinie: Die Brüder Gerd und Jörg Klaus bleiben dem Verein erhalten und haben ihre Zusage für die Spielzeit 2026/27 gegeben – und das unabhängig der Ligazugehörigkeit. Bei den Verantwortlichen sorgt diese Entscheidung für große Zufriedenheit.

„Wir sind sehr glücklich, dass uns beide auch für die neue Saison ihre Zusage gegeben haben“, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Zunächst gelte der volle Fokus jedoch dem sportlichen Ziel der laufenden Saison: dem Klassenerhalt in der Landesliga. Dafür wolle der Verein weiterhin alles investieren und diesem Ziel alles unterordnen. Unabhängig vom Ausgang der Saison arbeitet man in Lauterhofen jedoch konsequent daran, den Standort langfristig im höherklassigen Amateurfußball zu etablieren.



Mit dem Trainerduo sieht sich der SVL dafür bestens aufgestellt. Gerd Klaus, Inhaber der A-Lizenz, bringt besonders viel fachliche Expertise ein. Gemeinsam mit seinem Bruder Jörg führen beide die Mannschaft mit großem Fußballfachwissen, Erfahrung und einem guten Gespür für die Spieler. Gleichzeitig passen sie auch menschlich hervorragend zum Verein und zum Team. Der viel beschworene Lauterer Zusammenhalt werde von beiden Trainern aktiv gelebt und sei ein zentraler Bestandteil der täglichen Arbeit.



Brunner unterstützt künftig als Teammanager Auch abseits der Trainerbank setzt der SV Lauterhofen auf Erfahrung. Ex-Coach Thomas Brunner bleibt dem Verein erhalten und wird die Mannschaft künftig als Teammanager begleiten. Der ausgebildete Fußball-Lehrer bringt umfangreiche Trainererfahrung mit und soll das Team künftig beratend unterstützen. Gemeinsam mit den sportlichen Leitern Jochen Pucknus, Christian Meyer und Tobias Geitner wird Brunner künftig organisatorische und sportliche Aufgaben übernehmen. Beim SVL sieht man darin einen großen Gewinn: Neben seinem Fußballfachwissen bringe Brunner auch viel Erfahrung und Leidenschaft mit – ebenso wie seine offene und menschliche Art, die im Verein sehr geschätzt werde.

Kader bleibt größtenteils zusammen Auch innerhalb der Mannschaft gibt es positive Signale für die Zukunft: Nahezu der komplette aktuelle Kader hat bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Für den Verein ist das ein deutliches Zeichen für den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.Beim SV Lauterhofen zeigt man sich deshalb insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung. Die Verantwortlichen freuen sich über die Verlängerung des Trainerteams, die weitere Unterstützung von Thomas Brunner und die große Geschlossenheit im Team.

