Lauterhofen kontert Bucher Befreiungsschlag im Waldstadion Drama pur in der Landesliga Nordost +++ Buch schlägt Feucht durch späten Doppelschlag +++ Lauterhofen gewinnt Karten-Festival gegen Bruck von Marco Baumgartner · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Nicholas Richardson (re.) und der TSV Nürnberg-Buch konnten beim 1. SC Feucht einen dringend benötigten 2:0 Sieg einfahren. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Der 29. Spieltag der Landesliga Nordost wird als Wochenende der späten Tore in die Geschichte der Liga eingehen. In gleich fünf Partien fiel die Entscheidung erst in oder nach der 90. Minute. Während das Spitzenduo im direkten Duell die Punkte teilte, feierten die Kellerkinder aus Buch, Lauterhofen und Neuendettelsau lebenswichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt.

Der TSV Nürnberg-Buch hat den Schwung aus dem Münchberg-Sieg mitgenommen und einen enorm wichtigen 2:0-Auswärtserfolg beim 1. SC Feucht gefeiert. Vor 150 Zuschauern sah es lange nach einem torlosen Remis aus, ehe Simon Kreisel (89.) und Paul Trautner (90.+1) die Partie in der Schlussphase zugunsten der Gäste entschieden. Damit rückt Buch bis auf einen Zähler an den SV Lauterhofen heran und hält den Anschluss an die Relegationsplätze.

Der SC 04 Schwabach unterstrich seine starke Form und bezwang die SG Quelle Fürth souverän mit 4:1. Zwar konnte Kay Ramthun (31.) die frühe Führung durch Kevin Woleman (14.) noch ausgleichen, doch nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Nullvierer. Dominik Wackersreuther (54., 79.) und Jonas Winkler (67.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und festigten den fünften Tabellenplatz.

Der FC Eintracht Münchberg hat sich im Aufstiegsrennen zurückgemeldet, benötigte gegen den TSV Windeck Burgebrach jedoch eine Menge Geduld. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erlöste Lukas Köhler (90.+5) die Heimelf mit dem goldenen Tor zum 1:0. Nach dem Abpfiff sah Burgebrachs Spielertrainer Bernd Baier wegen Reklamierens noch die Rote Karte. Münchberg springt damit wieder auf Rang drei. Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr FC Vorwärts Röslau Röslau TSV 1860 Weißenburg Weißenburg 0 3 Abpfiff Der TSV 1860 Weißenburg hat seine Hausaufgaben beim abgeschlagenen Schlusslicht Vorwärts Röslau erledigt. Noah Schneider (8.) stellte früh die Weichen auf Sieg, ehe Kamalou Tchagouni (43.) und Robin Renner (55.) jeweils per Foulelfmeter den 3:0-Endstand herstellten. Während Weißenburg wichtige Punkte für den direkten Klassenerhalt sammelt, rückt der Abstieg für Röslau immer näher.

Vor der stattlichen Kulisse von 520 Zuschauern trennten sich die SpVgg Jahn Forchheim und Spitzenreiter DJK Ammerthal 1:1. Patrick Hoffmann brachte die Hausherren früh in Führung (14.), doch Forchheim musste nach der Gelb-Roten Karte gegen Nico Baumgartl (31.) lange in Unterzahl agieren. Ammerthal nutzte den Vorteil spät durch einen Foulelfmeter von Marco Wiedmann (80.). Der Vorsprung der DJK auf Forchheim beträgt damit weiterhin neun Punkte.

Die SpVgg Mögeldorf 2000 klettert nach einem 2:1-Sieg gegen den SV Unterreichenbach auf den sechsten Rang. Joshua Kurz brachte die Gäste zunächst in Führung (18.), ehe Luca Vitalini (73.) ausgleichen konnte. In einer dramatischen Schlussphase unterlief Jonas Brechtelsbauer (90.+5) ein unglückliches Eigentor, das dem Aufsteiger den Heimsieg bescherte.

Auch in Gutenstetten fielen die Tore erst ganz spät. Gegen den ASV Weisendorf dauerte es bis zur 90. Minute, ehe Niklas Rückel den SV Gutenstetten-Steinachgrund in Führung brachte. In der Nachspielzeit legte Yannick Zunder (90.+3) zum 2:0-Endstand nach. Weisendorf beendete die Partie nach Gelb-Rot für Julian Scharschmidt (85.) zu zehnt.

Ein Spiel mit Seltenheitswert erlebten die Zuschauer in Lauterhofen. Der FSV Erlangen-Bruck führte zur Pause trotz Roter Karte für Boukouvalas (44.) mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel sah auch Lauterhofens Daniel Geitner Rot (52.). Alexander Wastl (66., 76.) glich per Doppelpack aus, ehe Achim Meyer (90.+5) den 3:2-Siegtreffer für den SVL markierte. Nicolas Wolf (Bruck) flog in der 94. Minute ebenfalls noch mit Gelb-Rot vom Platz.