Der SV Lauterhofen um Trainer Gerd Klaus (2.v.r.) will sich im Duell mit dem TSC Neuendettelsau wieder belohnen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Lauterhofen hofft: »Dafür wären drei Punkte enorm wichtig« SVL will den Anschluss im Abstiegskampf wahren +++ Neuendettelsau reist mit Rückenwind an

Wenn der SV Lauterhofen am Sonntag den TSC Neuendettelsau empfängt, stehen sich zwei Teams gegenüber, die mit unterschiedlichen Ausgangslagen, aber ähnlicher Entschlossenheit in die Partie gehen. Während die Hausherren nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Weisendorf dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt brauchen, möchte der TSC seine positive Entwicklung nach dem Heimerfolg über Schwabach fortsetzen und sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

Für Lauterhofen verlief der letzte Spieltag bitter. Auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz in Weisendorf zeigte die Mannschaft von Trainer Gerd Klaus eine starke erste Halbzeit, ließ sich am Ende aber um den verdienten Lohn bringen. „Wir waren von Beginn an körperlich sehr präsent, griffig und auch spielerisch überlegen – vor allem in der ersten Halbzeit“, fasst Sportlicher Leiter Achim Meyer die Leistung zusammen. Trotz guter Chancen und viel Einsatz kassierte das Team in der Nachspielzeit den entscheidenden Gegentreffer. „Das ist extrem bitter, wenn man so viel investiert und am Ende mit leeren Händen dasteht“, so Meyer weiter. Trotz des späten Rückschlags ist die Stimmung im Lager der Lauterhofener positiv. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert und waren in den letzten sechs Spielen immer mindestens ebenbürtig“, betont Meyer. Gegen Neuendettelsau will der SVL nun den Bock umstoßen: „Wenn wir so weiterarbeiten wie bisher, können wir uns nichts vorwerfen. Wir wollen bis zur Winterpause unbedingt den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten – dafür wären drei Punkte enorm wichtig.“