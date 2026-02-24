"Lauterer" holen sich in Italien den Feinschliff für die Rückrunde

Organisator Michael Geitner zeigte sich erfreut über die große Resonanz: „Es ist eine tolle Sache, dass so viele mitziehen – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Fahrt jeder aus eigener Tasche bezahlt.“

Mit einer 32-köpfigen Delegation machte sich der SVL am vergangenen Freitag per Bus auf den Weg über den Brenner. Mit dabei waren 19 Spieler der ersten Mannschaft, vier Akteure aus der zweiten Mannschaft, ein fünfköpfiges Trainer- und Betreuerteam sowie einige treue Fans.

Die hervorragenden Rahmenbedingungen wurden konsequent genutzt. An allen vier Tagen standen bis zu zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Intensität, Disziplin und mannschaftliche Geschlossenheit prägten die Einheiten – stets mit Blick auf eine enorm anspruchsvolle Rückrunde.

In den vergangenen Jahren erwies sich das Trainingslager im Süden häufig als gutes Omen – starke Rückrunden folgten nicht selten auf die Tage in Italien.

Denn im Tabellenkeller wartet auf den SV Lauterhofen eine echte Herausforderung. Ab Ende Februar gilt es, noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, um das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Enge Duelle und intensive Spiele stehen bevor – Aufgaben, die nur mit voller Überzeugung und Einsatzbereitschaft zu meistern sind.

Auch organisatorisch verlief die Reise reibungslos. An- und Abreise waren bestens geplant, Hotel, Verpflegung und Trainingsbedingungen vor Ort erhielten viel Lob von den Verantwortlichen. Nicht zuletzt spielte auch das Wetter mit – ein klarer Vorteil gegenüber den eingeschränkten Möglichkeiten in der Heimat.

Teamgeist als große Stärke

Neben der sportlichen Arbeit kam auch der Teamgeist nicht zu kurz. In der Freizeit verbrachte die Mannschaft gemeinsame Stunden am See, beim Kartenspielen oder zur Regeneration im Pool. Am Samstag sorgte ein Ausflug in die nahegelegene Stadt Brescia für willkommene Abwechslung.

Der starke Zusammenhalt gilt seit Jahren als eine der großen Stärken der Lauterer – auch im Trainingslager präsentierte sich das Team als geschlossene Einheit.

Durchwachsene Tests – Härtetest fällt flach

Sportlich verlief die Vorbereitung bislang durchwachsen, aber mit positiven Ansätzen. Gegen den starken Landesligisten Burglengenfeld unterlag man knapp mit 2:3, zeigte jedoch gute Phasen. Gegen den Bezirksligisten Laufer SV gelang ein 5:3-Erfolg – mit Licht und Schatten. Weitere geplante Testspiele fielen den Witterungsbedingungen zum Opfer, so auch der für heute Abend angesetzte Härtetest gegen den SC Eltersdorf.

Der Pflichtspielauftakt ist für den 28. Februar zuhause gegen den SV Gutenstetten vorgesehen. Ob die Partie angesichts der aktuellen Platzverhältnisse stattfinden kann, bleibt allerdings noch offen.

Bittere Ausfälle im Tor – Ortner rückt ins Rampenlicht

Eine schmerzhafte Nachricht überschattete die Vorbereitung: Stammkeeper Josef Bäuml zog sich im ersten Testspiel in Burglengenfeld einen Kreuzbandriss zu. Auch Simon Gottschalk fällt nach seiner Meniskusoperation aufgrund anhaltender Knieprobleme länger aus.

Für beide Torhüter ist es ein herber Rückschlag. Der gesamte Verein wünscht schnelle und vollständige Genesung.

In die Bresche springt der erst 18-jährige Christoph Ortner, der in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlässt und in der Rückrunde das Tor der Lauterer hüten wird.

Das Trainingslager am Gardasee lieferte dem SV Lauterhofen somit nicht nur sportlich wertvolle Impulse, sondern stärkte auch den Teamgeist für die entscheidende Phase der Saison. Nun gilt es, die positiven Eindrücke mit in die Restrückrunde zu nehmen – und im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen.