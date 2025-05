Lauter Heimsiege und die Spitze gibt sich keine Blösse

Heimsieg zum Fünften

Mit dem FC Herrliberg und dem FC Greifensee trafen zwei Teams aufeinander, die aktuell in ihren Positionen in Lauerstellung liegen. Auf der einen Seite die Herrliberger die weiterhin um den Aufstieg mitspielen und auf Punktverluste des Duos Seuzach / Veltheim hoffen. Auf der anderen Seite der FCG, der sich langsam an die Top Fünf der Liga herangepirscht hat und sogar noch den 4. Rang im Visier hat. Aber das Heimteam hat in dieser Saison auf eigenem Grund noch keine Niederlage einstecken müssen.



Das sollte auch so bleiben. In der ersten Halbzeit traf Carlo Gamboni zur Führungs für Herrliberg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ian Lustgarten in der 72. Minute zum 2:0. Greifensee reagierte unmittelbar und traf eine Minute später zum Anschluss. Den Schlusspunkt setzte aber erneut Abwehrspieler Gamboni mit seinem 7. Treffer im 8. Spiel.



Mit dem Sieg bleibt auch Herrliberg auf Kurs und im Aufstiegsrennen. Greifensee erst mit der vierten Auswärts-Niederlage steht weiter auf dem 6. Rang.

