Lausitz Forst trifft auf Spitzenreiter Glückauf Brieske/Senftenberg

Der 25. Spieltag der Landesklasse Süd hält mehrere Schlüsselspiele bereit – allen voran das Gipfeltreffen zwischen dem SV Lausitz Forst und Spitzenreiter FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Gespannt sein darf man, wie sich der SC Spremberg nach dem Trainerwechsel präsentieren wird.

Morgen, 15:00 Uhr FC Bad Liebenwerda Liebenwerda SV Germania Peickwitz Peickwitz 15:00

Nach dem klaren 3:0-Auswärtssieg in Lübben will der FC Bad Liebenwerda zuhause nachlegen. Enrico Bahr, Eric Möbus und Axel Hübner sorgten mit späten Treffern für drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf. Peickwitz reist dagegen mit einem späten 2:0-Erfolg gegen Burg an – Clemens Amsel und Marco Jacob trafen in den Schlussminuten. Im Hinspiel behielt Peickwitz in einem packenden Spiel knapp die Oberhand: Nach Treffern von Marvin Amsel, Til Sprunk und Clemens Amsel siegten die Gastgeber mit 3:2, Enrico Bahr verkürzte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Auch diesmal ist ein enges Duell zu erwarten. ---

Beide Teams gehen punktgleich in das Duell – 21 Zähler stehen jeweils zu Buche. Während Ortrand zuletzt beim 0:4 in Saspow chancenlos war, kassierte Lübben II gegen Bad Liebenwerda ein ernüchterndes 0:3. Im Hinspiel behielt Ortrand mit 2:0 die Oberhand. Erik Lanzky und Denny Dörschel sicherten damals den Sieg. Für beide Mannschaften geht es um die Chance, die Abstiegsränge zu verlassen – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SV Motor Saspow Motor Saspow 15:00

Die SG Friedersdorf geht mit der Hypothek einer 0:7-Niederlage bei Brieske/Senftenberg in die Partie. Bereits zur Pause war das Spiel entschieden. Saspow präsentierte sich zuletzt deutlich souveräner: Beim 4:0 gegen Ortrand glänzten Dennis Schelske und Marc Fingas mit jeweils zwei Treffern. Das Hinspiel ging klar an Saspow: Ole Jannes Knuth, Martin Dabow und Elliote Betu Kasanda (per Foulelfmeter) erzielten die Tore beim 3:0-Erfolg. Alles deutet auf ein weiteres dominantes Auftreten der Gäste hin. ---

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Forst. Der Gastgeber steht nach der 2:3-Niederlage in Kolkwitz unter Zugzwang, verlor dabei trotz zweier Treffer von Philipp Fiedler. Brieske kommt mit breiter Brust: Beim 7:0 gegen Friedersdorf trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Im Hinspiel siegte Brieske mit 3:1 – Oskar Julpe, Baboucarr Jeng und Philipp Ricco Barnack trafen, Steven Dannat gelang nur der Ehrentreffer. Zudem scheiterte Lukas Scholz vom Punkt. Ein Heimsieg würde das Aufstiegsrennen noch einmal deutlich anheizen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00

Beide Teams lieferten sich zuletzt enge Partien: Großräschen unterlag in Gaglow trotz des Ausgleichs von Marcio Stroech spät mit 1:2, Kolkwitz überraschte mit einem 3:2 gegen Forst – Benjamin Goertz traf doppelt, Martin Hahn einmal. Das Hinspiel gewann Kolkwitz knapp mit 1:0 durch ein Tor von Sebastian Lehnik, der SV Großräschen beendete das Spiel damals zu zehnt. Auch dieses Mal ist Spannung garantiert. ---

Morgen, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00

Der Spremberger SV holte zuletzt ein torloses Remis in Schlieben und bleibt damit im unteren Mittelfeld. Ganz anders Groß Gaglow: Nach dem späten 2:1-Sieg gegen Großräschen durch Hannes Kaiser bleibt der Aufstieg greifbar. Im Hinspiel dominierte Groß Gaglow: Niklas Keller, Mathias Krüger und Hannes Kaiser (per Foulelfmeter) sorgten für ein 3:0. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie, doch Spremberg ist defensiv gefestigt. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00

Der VfB Herzberg kommt mit einer bitteren 2:6-Niederlage vom Match gegen den SC Spremberg zurück – Paul Fabian und David König erzielten die einzigen Treffer. Schlieben hingegen trennte sich torlos vom Spremberger SV. Das Hinspiel entschied Herzberg mit 2:1 für sich: Rocco Schwonke und Raul Streubel trafen, Marc Jäschke verkürzte per Handelfmeter. Schlieben will mit einem Sieg an Forst und Saspow dranbleiben, Herzberg könnte sich im gesicherten Mittelfeld festsetzen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00