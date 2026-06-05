Lausbergs Abschiedsspiel vor heimischer Kulisse

Luca Lausberg wird das letzte mal an der Seitenlinie der Dürener stehen. – Foto: LaBima

Am letzten Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der 1. FC Düren die U23 von Fortuna Köln. Sportlich geht es für beide Mannschaften zwar nicht mehr um Auf- oder Abstieg, dennoch bietet die Partie einige interessante Geschichten. Während Düren die 40-Punkte-Marke knacken möchte, hofft Fortuna noch auf einen Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz. Außerdem stehen die Abschiede von Düren-Coach Luca Lausberg und Fortuna-Routinier und Ex-Dürener Mario Weber.

Für Trainer Luca Lausberg wird es zudem ein besonderes Spiel. Nach der Saison endet seine Zeit beim 1. FC Düren, ehe er zum VfL Sindorf zurückkehrt. Sein Nachfolger steht bereits fest: Führungsspieler Philipp Simon übernimmt künftig die Aufgaben als Trainer und Sportdirektor in Personalunion.

Beim 1. FC Düren kann man bereits vor dem Saisonfinale von einer erfolgreichen Spielzeit sprechen. Mit einer jungen Mannschaft wurde das ausgegebene Ziel Klassenerhalt frühzeitig erreicht. Nun soll zum Abschluss noch die Marke von 40 Punkten fallen.

Entsprechend emotional blickt Lausberg auf seine letzte Partie im heimischen Stadion: „Wir freuen uns auf die letzte Partie in unserem Wohnzimmer. Insgesamt kann man von einer gelungenen Saison sprechen und das möchten wir am Sonntag mit unseren treuen Zuschauern feiern.“

Trotz aller Emotionen soll die Aufgabe seriös angegangen werden: „Natürlich werden wir versuchen auf Sieg zu spielen, um die 40-Punkte-Marke noch zu knacken.“

Fortuna will kontrastreiche Saison versöhnlich abschließen

Bei Fortuna Köln II verlief die Saison zweigeteilt. Nach einer starken Hinrunde, die die U23 auf Rang sieben abschloss, folgte eine schwierige Rückserie mit zwischenzeitlich acht Spielen ohne Sieg.

Am vergangenen Wochenende gelang allerdings ein deutliches 6:1 gegen die Sportfreunde Düren. Besonders bemerkenswert: Gleich sieben Spieler aus der eigenen U19 kamen zum Einsatz und sammelten zahlreiche Torbeteiligungen.

Tabellarisch ist für die Fortuna noch ein Sprung nach oben möglich. Mit einem Sieg könnten die Südstädter im Idealfall noch an Königsdorf und Bornheim vorbei auf Rang acht klettern.

„Perfekte Bühne für einen würdigen Abschied.“

Ein zusätzlicher Anreiz für Fortuna ist die bisherige Bilanz gegen den 1. FC Düren. Alle fünf bisherigen Mittelrheinliga-Duelle gingen verloren.

Teammanager Stefan Kleefisch macht daraus kein Geheimnis: „Wir haben in der Mittelrheinliga gegen Düren bisher alle fünf Spiele verloren. Wenn wir noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen, müssen wir am Sonntag zumindest punkten und diese negative Serie beenden.“

Besonders emotional wird die Partie für Mario Weber. Der langjährige Defensivspieler beendet nach der Saison seine Karriere und trifft ausgerechnet auf einen Verein, bei dem er einen wichtigen Teil seiner Laufbahn verbracht hat. „Er beendet nach zwei Jahren bei der U23 seine Karriere. Beim Bonner SC und in Düren hat er einen Großteil seiner Zeit als Spieler verbracht. Insofern ist diese Paarung am letzten Spieltag der Saison für ihn wie maßgeschneidert. Die perfekte Bühne für einen würdigen Abschied.“, beschreibt Kleefisch.

Versöhnlicher Saisonabschluss gesucht

Auch wenn die ganz großen Entscheidungen bereits gefallen sind, verspricht das Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Tabellenzehnten einen spannenden Saisonabschluss. Düren möchte seinem scheidenden Trainer einen erfolgreichen Abschied bereiten, während Fortuna die Saison nach turbulenten Wochen mit einem positiven Ergebnis beenden will.