Lausberg verkündet überraschend Trainer-Ende im Sommer

1. FC Düren muss sich auf Trainersuche begeben!

Beendet sein Trainer-Engagement im Sommer: Luca Lausberg
Beendet sein Trainer-Engagement im Sommer: Luca Lausberg – Foto: Danielle Schall-Langfort

Der 1. FC Düren wird zur kommenden Saison einen neuen Cheftrainer benötigen. Wie der Mittelrheinligist mitteilte, wird Luca Lausberg seine Tätigkeit an der Westkampfbahn zum Ende der laufenden Spielzeit beenden.

Der 31-Jährige hatte die erste Mannschaft im Jahr 2025 in einer sportlich schwierigen Phase übernommen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und einem umfassenden personellen Umbruch gelang es ihm, das Team in der Mittelrheinliga zu stabilisieren. Parallel betreute Lausberg zeitweise auch die U23 des Vereins in der Landesliga. Gemeinsam mit dem spielenden Sportlichen Leiter Philipp Simon formte er eine neu zusammengestellte Mannschaft, die die Hinrunde auf einem respektablen achten Tabellenplatz abschloss.

Lausberg: "Alles andere als leichtgefallen"

Der Verein hätte die Zusammenarbeit gerne über das Saisonende hinaus fortgesetzt, akzeptiert jedoch die Entscheidung des Trainers. "Die Entscheidung, den FCD zum Saisonende als Trainer zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Sie ist das Ergebnis eines längeren, reiflich überlegten Prozesses. Die Trainertätigkeit erfordert ein hohes Maß an Verantwortung und insbesondere an zeitlicher Verbindlichkeit. Die vergangenen Jahre – nicht nur beim FCD – waren intensiv und mit großem persönlichem Einsatz verbunden", wird Lausberg auf der Vereinehomepage zitiert.

"In mir ist der Wunsch gereift, mein Zeitmanagement künftig flexibler gestalten zu können und nicht mehrmals pro Woche an feste Termine auf dem Trainingsplatz gebunden zu sein. Aus diesem Grund werde ich ab dem Sommer vorerst nicht mehr als Trainer tätig sein." Ob er dem Verein in anderer Funktion erhalten bleibt oder eine neue Aufgabe übernimmt, ist offen.

Sportlich befindet sich der 1. FC Düren in einer komfortablen Ausgangslage. Vor dem Start in die Rückrunde, der am 20. Februar mit dem Derby gegen die Sportfreunde Düren erfolgt, beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 15 Punkte. Lausbergs voraussichtlich letztes Heimspiel als Cheftrainer ist für den 7. Juni gegen Fortuna Köln II angesetzt.

Nachdem nun Klarheit geschaffen ist, wollen wir mit unserer tollen Mannschaft und den treuen Zuschauern an die erfolgreiche Hinrunde anknüpfen. Ich bin dem Präsidium und der sportlichen Leitung sehr dankbar für die vertrauensvollen und wertschätzenden Gespräche sowie für das entgegengebrachte Vertrauen in meine Person. Der FCD befindet sich auf einem guten Weg", so Lausberg abschließend.