Lausberg verkündet überraschend Trainer-Ende im Sommer

Beendet sein Trainer-Engagement im Sommer: Luca Lausberg – Foto: Danielle Schall-Langfort

Der 1. FC Düren wird zur kommenden Saison einen neuen Cheftrainer benötigen. Wie der Mittelrheinligist mitteilte, wird Luca Lausberg seine Tätigkeit an der Westkampfbahn zum Ende der laufenden Spielzeit beenden.

Der 31-Jährige hatte die erste Mannschaft im Jahr 2025 in einer sportlich schwierigen Phase übernommen. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga und einem umfassenden personellen Umbruch gelang es ihm, das Team in der Mittelrheinliga zu stabilisieren. Parallel betreute Lausberg zeitweise auch die U23 des Vereins in der Landesliga. Gemeinsam mit dem spielenden Sportlichen Leiter Philipp Simon formte er eine neu zusammengestellte Mannschaft, die die Hinrunde auf einem respektablen achten Tabellenplatz abschloss.

Lausberg: "Alles andere als leichtgefallen"

Der Verein hätte die Zusammenarbeit gerne über das Saisonende hinaus fortgesetzt, akzeptiert jedoch die Entscheidung des Trainers. "Die Entscheidung, den FCD zum Saisonende als Trainer zu verlassen, ist mir alles andere als leichtgefallen. Sie ist das Ergebnis eines längeren, reiflich überlegten Prozesses. Die Trainertätigkeit erfordert ein hohes Maß an Verantwortung und insbesondere an zeitlicher Verbindlichkeit. Die vergangenen Jahre – nicht nur beim FCD – waren intensiv und mit großem persönlichem Einsatz verbunden", wird Lausberg auf der Vereinehomepage zitiert.