Lausberg: "Träumen darf und muss im Fußball erlaubt sein"

Deja-vu für den 1.FC Düren im Mittelrheinpokal: In der vergangen Saison schied der FC mit einer 1:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen aus. Davor das Jahr musste der Mittelrheinligist eine 1:2-Pleite im Halbfinale gegen den Traditionsverein hinnehmen. Nun trifft Düren in der ersten Runde des Pokals wieder auf den Drittligisten. FC-Trainer Luca Lausberg sprach über das Los.

In Düren gab es nichts zu feiern in der vergangenen Saison. Das Aus im Viertelfinale des Mittelrheinpokals, der Insolvenzantrag und der Abstieg aus der Regionalliga. In der kommenden Spielzeit soll es wieder besser werden. Das Los Aachen kann dabei hilfreich sein. "Sicherlich möchte man im Pokal immer so weit wie möglich kommen, da ist die Alemannia aus sportlicher Sicht natürlich nicht das ideale Los in der 1. Runde. Nach der Auslosung ging das Kribbeln bei uns aber direkt los und die Vorfreude ist riesig, sich mit diesem Topteam in einem Wettbewerb messen zu dürfen", sagte Lausberg. Weiter führte er aus: "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die den Neuanfang des 1. FC Düren gestalten wird und da ist dieses Highlight früh in der Saison sicherlich auch ein Event, welches uns als Team zusammen schweißen wird."

Der Kader des Mittelrheinligisten hat sich im Vergleich zur Abstiegs-Saison stark verändert. Zugänge wie Jannis Kuckertz oder auch Bryant Baidoo sollen dem FC zu alter Stärke verhelfen. Zudem wurden viele Spieler aus der Zweitvertretung, wie beispielsweise Imad Al Habaui und Raban Laux, in die erste Mannschaft berufen. Sie sollen dem Drittligisten nun die Stirn bieten. "Wir freuen uns auf die Alemannia und eine volle Westkampfbahn. Unsere Mannschaft freut sich auf das Duell und wird alles investieren, um unserem Anhang an der Westkampfbahn ein tolles Spiel abzuliefern", erklärte der Übungsleiter.

Bezüglich der Organisation ist man gut gewappnet in Düren. Durch Begegnungen in den vergangenen Jahren kennen die Verantwortlichen des FC solche Duelle gegen große Gegner, die einen immensen Anhang mit sich bringen. "Durch die vergangenen Jahre in der Regionalliga hat der Verein sicherlich inzwischen eine gewisse Routine, um solche Spiele durchzuführen. Natürlich bedeutet eine voraussichtlich größere Zuschauerkulisse einen enormen Mehraufwand", äußerte der Cheftrainer.

In der vergangenen Spielzeit kannten es Lausberg und sein Team vor allem durch die Partie gegen den späteren Meister MSV Duisburg. Aber auch gegen den kommenden Gegner musste Düren schon in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands ran. Neben der Erfahrung gibt es allerdings auch helfende Hände für den FC. "Mit unseren vielen ehrenamtlichen Helfern und den Erfahrungen aus der Vergangenheit wird der 1. FC Düren aber sicherlich ein schönes Fußballfest für die Region auf die Beine stellen und den Zuschauern einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen", erzählte der Chefcoach.

Das Spiel hat jedoch nicht nur sportlichen Wert für die Dürener. Nach dem Insolvenzantrag ist der Verein bei vielen fußballbegeisterten Zuschauern in Ungnade gefallen. Daher will der 1.FC Düren in der kommenden Saison sein Image wieder aufpolieren und sich wieder von einer besseren Seite zeigen. Die Begegnung gegen Aachen ist die erste Möglichkeit zu zeigen, was den "neuen" FC ausmacht. "Für den Verein ist dieses Spiel eine gute Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit während des Neuanfangs zu präsentieren. Fernab vom Sportlichen werden wir einen guten Rahmen bieten wollen", betonte der 30-Jährige.

Überraschung oder doch Durchsetzen der Profis?

Am Mittwoch, den 20. August ist es dann soweit: Düren empfängt die Alemannia aus Aachen. Ein Duell das mittlerweile schon Tradition im Mittelrheinpokal hat. Im Jahr 2020 sicherte sich der FC mit einem 1:0-Erfolg gegen Aachen im Finale den Pokalsieg. Die vergangenen zwei Begegnungen im Pokalwettbewerb gewannen allerdings die Aachener. Das letzte Liga-Duell zwischen beider Mannschaften entschied Düren mit 4:1 für sich. Das Spiel fand noch in der Regionalliga statt.

Mittlerweile spielt Aachen allerdings zwei Ligen über dem Mittelrheinligisten. Lausberg ist sich dem bewusst. "Träumen darf und muss im Fußball erlaubt sein, ansonsten braucht man nicht antreten. Natürlich bewerten wir den Qualitätsunterschied aber absolut realistisch und wissen genau, was dies bedeutet. Es spielen Profis gegen Amateure, die Duelle auf Augenhöhe wie in den letzten Jahren werden es nicht mehr sein", sagte er. Der Übungsleiter fügte hinzu: "Wir möchten aber mutig und intensiv spielen, um an diesem Tag unsere bestmögliche Leistung abzurufen. Und dann schauen wir, wozu es reicht."

Ob den Dürenern am Ende tatsächlich eine Überraschung gelingt, oder ob sich der Favorit aus Aachen schlussendlich durchsetzt, wird sich am 20. August zeigen.