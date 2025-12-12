Lausberg-Team vor „brutaler Aufgabe“: Wiedersehen mit dem Ex-Kapitän des FCD Vorbericht

Fußball-Mittelrheinliga: Der 1. FC Düren gastiert am Sonntag bei der Zweitvertretung von Fortuna Köln. Bei den Hausherren stehen einige ehemalige FCD-Akteure im Kader. Ein Aufstiegsheld steht besonders im Fokus.

Für die noch junge Mannschaft des 1. FC Düren ist es eine ungewohnte Situation. Zum ersten Mal in dieser Saison hat das Team von Trainer Luca Lausberg zwei Partien in Folge verloren. Und im letzten Hinrundenspiel am kommenden Sonntag bei Fortuna Köln II könnte durchaus eine weitere Pleite hinzukommen. Die Gastgeber spielen bislang eine erfolgreiche Runde in der Fußball-Mittelrheinliga und haben entsprechend eine breite Brust vor dem Vergleich mit dem FCD.

Zuversicht rund um die Westkampfbahn

Trotz der zuletzt negativen Ergebnisse aus Dürener Sicht herrscht weiterhin Zuversicht rund um die Westkampfbahn. Angst davor, dass man mit einem unguten Gefühl in die Winterpause gehen könnte, habe man nicht, unterstreicht Lausberg: „Das ist kein Thema bei uns. Die Trainingsleistungen am Dienstag und Donnerstag waren richtig gut. Die Jungs geben weiterhin Gas“, verdeutlicht Lausberg und ergänzt: „Wir haben uns im ganz kleinen Kreis ausgetauscht und gesagt, dass, wenn am Sonntag der Worst Case eintreten sollte und wir ohne Punkte nach Hause fahren müssen, wir danach zwei Tage sicherlich enttäuscht sein werden. Ab Dienstag werden wir dann aber auf die Tabelle schauen und feststellen, dass wir uns in der Hinserie eine stattliche Punkteausbeute erarbeitet haben.“

Doch der 31-jährige B-Lizenzinhaber schwenkt im Vorfeld nicht die weiße Fahne, sondern betont, dass das Punktekonto des FCD möglichst erhöht werden soll. „Die Fortuna ist für mich keine typische U23-Mannschaft“, sagt Lausberg mit Blick auf die erfahrenen Akteure in den Reihen der Kölner. Allen voran nennt Lausberg die ehemaligen Dürener Joran Sobiech, Mario Weber, Kapitän Gjorgji Antoski und Gabriel Paczulla, der für die U19 des FCD aufgelaufen ist.

„Das sind Spieler, die wahrscheinlich auch in jeder anderen Mannschaft der Mittelrheinliga Stammspieler wären. Mit den vielen jungen Leuten drumherum ist das schon eine Top-Mannschaft. Die Fortuna spielt sehr diszipliniert und hat einen erfahrenen Coach. Das wird zum Jahresabschluss eine brutale Aufgabe für uns. Wir fahren trotzdem mit Angriffslust dahin und wollen das Jahr mit einem positiven Ergebnis abschließen, um im Idealfall auf einem einstelligen Tabellenplatz in die Pause zu gehen“, unterstreicht Dürens Trainer.

Im Austausch mit Mario Weber

Zu einem der Gesichter der erfolgreichen Vergangenheit des FCD pflegt Lausberg weiterhin ein gutes Verhältnis. „Mit Mario Weber tausche ich mich hin und wieder aus, weil die Fortuna ja immer eine Woche vor uns gegen unseren nächsten Gegner spielt.“

Zuletzt schaute der Ex-Kapitän und Aufstiegsheld der Dürener bei der Weihnachtsfeier der „Platzhirsche“, dem offiziellen Fanclub der Papierstädter, vorbei. „Mario ist ein super Typ“, unterstreicht Lausberg, der seine Startelf im Vergleich zur jüngsten 0:3-Pleite gegen Eintracht Hohkeppel umbauen wird. Emeraude Kongolo fehlt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Raban Laux und Ali Alawie haben hingegen ihre Sperren abgesessen und kehren voraussichtlich in die Startelf zurück.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de