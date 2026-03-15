Lausberg nach 0:1-Pleite: „Solide reicht nicht“

Hat mit seiner Mannschaft das Nachsehen gegen Hennef: Dürens MarcelOlschewski (r.). – Foto: Danielle Schall-Langfort

Der 1. FC Düren hat die zweite Niederlage in Folge in der Fußball-Mittelrheinliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg musste sich am Sonntag dem Tabellen-13. FC Hennef mit 0:1 geschlagen geben. Das Tor des Tages erzielte Luah Mahessa in der 54. Minute.

Partie auf Augenhöhe

Dürens Coach sah über weite Strecken eine Partie auf Augenhöhe. „Aufgrund der Mehrzahl an Torabschlüssen war es aber sicherlich kein unverdienter Sieg für Hennef“, betonte Lausberg, der in Durchgang eins eine Großchance von Winterneuzugang Vincent Zingel notierte. „In der 25. Minute hätten wir dann einen Elfmeter bekommen müssen, da Ali Alawie im Strafraum zu Fall gebracht wurde“, verdeutlichte der Trainer des 1. FC Düren.

In der zweiten Hälfte erzielte Mahessa dann mit einem Schuss aus der zweiten Reihe den Siegtreffer für Hennef. „Uns fehlt momentan so ein bisschen Mut und Entschlossenheit in unseren Aktionen. Wir haben nicht mehr die Intensität und Energie auf dem Platz, die du brauchst, um in der Mittelrheinliga Punkte zu holen. Wir haben in Phasen solide gespielt, aber solide reicht halt einfach nicht; es fehlen die gewissen Prozentpunkte, um einfach dann auch am Anschlag zu spielen. Und das spiegelt sich dann einfach auch aktuell in den Ergebnissen wider. Ich hoffe, dass wir gegen Merten am kommenden Sonntag einen leidenschaftlichen Auftritt hinlegen können“, resümierte Lausberg.