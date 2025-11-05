Lausanne schlägt den FFV Basel - Düdingen schliesst auf

Der FFV Basel strauchelt in Lausanne und verliert mit 3:1. Die Konkurrenz profitiert und macht das Rennen um die Tabellenspitze wieder spannend. Der SC Düdingen gewinnt gegen den FC Brig-Glis mit 2:0 und auch der FC Biel kämpft sich mit dem 3:1 Sieg beim Luzerner SC wieder zurück in den Spitzenkampf.
Der SV Sissach gewinnt das Basler-Derby gegen Concordia und schafft den Anschluss ans Mittelfeld. Dort tummeln sich auch der FC Renens und der FC Luzern Frauen.
Im Abstiegskampf streiten sich die drei Aufsteigerinnen (Terre Sainte, Luzerner SC und Brig-Glis) zusammen mit dem formstarken FC Vuisternens um die Plätze. Es erinnert ein bisschen an die Reise nach Jerusalem, einfach umgekehrt. Es hat drei Stühle, welche den Abstieg bedeuten, und einen rettenden Notfallsitz. Momentan sitzt der FC Brig-Glis darauf, jedoch nur mit sehr kleinem Polster.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Lausanne-Sport – FFV Basel 3:1
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Aminha Sherifi, Jenny Geiser, Stella Suter, Lise Monnet, Rosalie Jules, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic - Trainer: Fabien Lacroix - Co-Trainer: Jim Guillot
FFV Basel: Aurora Rigo, Ana Mentlik, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Annina Bard, Sarah Leupi, Michelle Probst, Vera Gysin, Samira Wyden, Mina El Hamzaoui - Trainer: Andy Jurt
Tore: 1:0 Rosalie Jules (7.), 2:0 Diana Sofia Ferreira Barbosa (27.), 2:1 Mina El Hamzaoui (35.), 3:1 Rosalie Jules (77.)
SC Düdingen – FC Brig-Glis 2:0
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Lena Maria Schneuwly, Martina Suter, Lola Corminboeuf (73. Lucie Piller), Léa Beccarelli (62. Marie Humbert), Ramona Vonlanthen (68. Alexia Riedo), Lena Hirter (62. Léana Monnard), Tania Alexandra Santos Neves, Melissa Macheret - Trainer: Juan Carlos Tapia - Co-Trainer: Silvan Brüllhardt - Co-Trainer: Elodie Jordao
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Sara Lagger (81. Nina Escher), Fabienne Scotton, Karin Zbinden, Lara Salzmann, Nina Escher (70. Léanne Balleys), Anna Grün, Dominique Zuber (46. Larissa Manz), Saskia Treyer (46. Stella Spennato), Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner - Trainer: Martin Lengen
Tore: 1:0 Léa Beccarelli (43.), 2:0 Melissa Macheret (78.)
US Terre Sainte – FC Vuisternens/Mézières 1:4
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Mica Varnish, Jenna Bauld, Chiara Delsaut, Alina Lutz, Caterina Vassallo, Hannah Poacher, Melanie Klem, Tosca De Mallmann - Trainer: Gregory Whibley
FC Vuisternens/Mézières: Lisa Scarfo, Manon Saugy, Maria Cristina Ferraz Goncalves, Linda Philipona, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Line Thomann, Jessica Conus, Julie Marilley, Melinda Sallin - Co-Trainer: Claudio Jose Paiva - Co-Trainer: Gaetano Schiliro
Tore: 0:1 Julie Marilley (2.), 1:1 Manon Saugy (28. Eigentor), 1:2 Kosovare Kastrati (68.), 1:3 Maria Cristina Ferraz Goncalves (83.), 1:4 Julie Marilley (90.+2)
FC Renens – FC Luzern Frauen 3:1
FC Renens: Melissa Vero, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Suzana Petrovic, Mathilde Staffoni, Maud Ehrler, Inès Abetel, Morgane Monnard, Ana Jesic, Alison Germanier - Trainer: Pierre Alain Brülhart - Co-Trainer: Timothée Meyer
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Denise Baumann, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj, Lea Bucher, Melisa Nimanaj, Diana Delolli, Kim Shortiss, Elena Lötscher - Co-Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
Tore: 1:0 Ana Jesic (14.), 2:0 Alison Germanier (38. Foulelfmeter), 2:1 Lea Bucher (53.), 3:1 Ella Ciocca (90.+4)
Luzerner SC – FC Biel-Bienne 1:3
Luzerner SC: Celine Küttel, Flora Bieri, Viviane Stutz, Lisa Zihlmann, Isabelle Aregger, Ava Lily Smith, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Nathalie Schenk, Sirin Meier, Nora Hunkeler - Trainer: Sevim Irmak - Co-Trainer: Melanie Fritzsche
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Carina Gerber, Melanie Läderach, Jasmin Bosshard, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Joy Schwab, Céline Bigler, Léonor Saillant - Trainer: Marcello Conti - Co-Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Co-Trainer: Janique Fretz
Tore: 0:1 Joy Schwab (10.), 0:2 Céline Bigler (19.), 1:2 Caroline Hurni (32.), 1:3 Léonor Saillant (58.)
FC Concordia Basel – SV Sissach 1:3
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni - Trainer: Kail Halimi
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Arianna Farinha Sierra, Selin Aktas, Luana Pricoli, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Cheyenne Kuster - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
Tore: 0:1 Mara Lessa (6.), 0:2 Luana Pricoli (52.), 1:2 Melina Brogle (79.), 1:3 Arianna Farinha Sierra (90.+5)