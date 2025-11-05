Lausanne schlägt den FFV Basel - Düdingen schliesst auf

Der FFV Basel strauchelt in Lausanne und verliert mit 3:1. Die Konkurrenz profitiert und macht das Rennen um die Tabellenspitze wieder spannend. Der SC Düdingen gewinnt gegen den FC Brig-Glis mit 2:0 und auch der FC Biel kämpft sich mit dem 3:1 Sieg beim Luzerner SC wieder zurück in den Spitzenkampf.

Der SV Sissach gewinnt das Basler-Derby gegen Concordia und schafft den Anschluss ans Mittelfeld. Dort tummeln sich auch der FC Renens und der FC Luzern Frauen.

Im Abstiegskampf streiten sich die drei Aufsteigerinnen (Terre Sainte, Luzerner SC und Brig-Glis) zusammen mit dem formstarken FC Vuisternens um die Plätze. Es erinnert ein bisschen an die Reise nach Jerusalem, einfach umgekehrt. Es hat drei Stühle, welche den Abstieg bedeuten, und einen rettenden Notfallsitz. Momentan sitzt der FC Brig-Glis darauf, jedoch nur mit sehr kleinem Polster.