Laurin Tost vom Bahlinger SC: Profi auf zweitem Bildungsweg? Am Wochenende trifft Tost mit dem SC auf den derzeitigen Tabellenfünften der Regionalliga Südwest

Das "krasseste Spiel", an das sich Laurin Tost erinnern kann, fand vor etwas mehr als vier Jahren im Freiburger Möslestadion statt. Tost spielte damals noch für die A-Junioren des SC Freiburg, die in der U-19-Bundesliga gegen den FC Bayern München mit den heutigen Profis Joshua Zirkzee, Angelo Stiller, Josip Stanisic und Chris Richards nach 54 Minuten scheinbar aussichtslos 0:4 hinten lagen. Dann aber setzten die Freiburger zur Aufholjagd an. Als Sascha Risch in der 87. Minute per Elfmeter auf 3:4 verkürzte, seien die Bayern laut Tost "gefühlt tot" gewesen und hätten "hinten nur noch geschwommen". In der Nachspielzeit segelte ein letzter Halbfeld-Freistoß in den Münchner Strafraum; "ich merke", sagt Tost, "dass da keiner mehr rankommt, lasse mich in den Rückraum fallen und schieße den Ball direkt in den Winkel" – 4:4. Noch heute sei das verrückte Unentschieden schnell Gesprächsthema, wenn der 21-jährige Tost mit seinen früheren Kollegen aus der Freiburger Fußballschule zusammenkommt. Es sind ein paar dabei, die inzwischen in höheren Profiregionen heimisch geworden sind: