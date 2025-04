Laurin Ernst wechselt zur neuen Saison zum FC Teningen

Der 20-jährige kommt vom Ligakonkurrenten Freiburger FC zum FCT und spielt dort zumeist in der Innenverteidigung. In der laufenden Saison kommt Ernst auf 21 Spiele in der Verbandsliga.

Ausgebildet wurde der Rechtsfuß, der auch im zentralen Mittelfeld oder als Außenverteidiger spielen kann, beim SC Freiburg sowie beim Bahlinger SC. Beim SC Freiburg konnte Ernst in der Junioren-Bundesliga Erfahrung sammeln, während er beim Bahlinger SC in der EnBW-Oberliga als Kapitän der U19 fungierte und neben dem Gewinn des SBFV-Pokals auch im DFB-Pokal der Junioren sein Team gegen den FC Hansa Rostock anführte. Im Herrenbereich kam er zumeist in der U23 des BSC zum Einsatz, jedoch kann er auch einen Einsatz in der Regionalliga Südwest vorweisen.

„Ich kenne Laurin schon viele Jahre und habe ihn damals vom SC Freiburg nach Bahlingen geholt. Laurin ist im Defensivbereich vielseitig einsetzbar, hat eine tolle Mentalität und passt vom Gesamtpaket sehr gut zum FC Teningen“, so der Sportliche Leiter des FC Teningen, Kevin Kreuzer.