– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Laurin Binz und Carsten Meurisch erleben VIP-Glück beim SSV Ulm FuPa hat 2 x 2 VIP-Tickets für das Heimspiel des SSV Ulm gegen den VfB Stuttgart II verlost – und die Gewinner stehen fest. Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm VfB Stuttg. II

Große Freude in Ellwangen und Nörtershausen: Der 20-jährige Laurin Binz aus Ellwangen und der 32-jährige Carsten Meurisch aus Nörtershausen dürfen sich über jeweils zwei VIP-Tickets für das Heimspiel des SSV Ulm gegen den VfB Stuttgart II freuen. Das Drittligaduell steigt am Samstag, 1. November, um 14 Uhr im Donaustadion. Insgesamt 425 Teilnehmer haben beim FuPa-Gewinnspiel auf Instagram mitgemacht – jetzt steht fest, wer das exklusive Fußballerlebnis genießen darf.

Ein Traum für VfB-Fan Laurin Binz

Für Laurin Binz aus Ellwangen ist der Gewinn ein echter Volltreffer. Der 20-Jährige ist leidenschaftlicher VfB-Fan – und das Spiel gegen die zweite Mannschaft seines Lieblingsvereins macht das Erlebnis perfekt. „Ich war noch nie im Ulmer Donaustadion. Jetzt als VIP dort zu sein, ist perfekt“, sagt er begeistert. Laurin steht selbst regelmäßig auf dem Platz: Beim SV Pfahlheim ist er in der Offensive aktiv und bringt seine Leidenschaft für den Fußball auch dort ein. Der Besuch im VIP-Bereich wird für ihn und seine Begleitung ein besonderes Highlight.