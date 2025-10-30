Laurin Binz und Carsten Meurisch erleben VIP-Glück beim SSV Ulm

Große Freude in Ellwangen und Nörtershausen: Der 20-jährige Laurin Binz aus Ellwangen und der 32-jährige Carsten Meurisch aus Nörtershausen dürfen sich über jeweils zwei VIP-Tickets für das Heimspiel des SSV Ulm gegen den VfB Stuttgart II freuen. Das Drittligaduell steigt am Samstag, 1. November, um 14 Uhr im Donaustadion. Insgesamt 425 Teilnehmer haben beim FuPa-Gewinnspiel auf Instagram mitgemacht – jetzt steht fest, wer das exklusive Fußballerlebnis genießen darf.
Für Laurin Binz aus Ellwangen ist der Gewinn ein echter Volltreffer. Der 20-Jährige ist leidenschaftlicher VfB-Fan – und das Spiel gegen die zweite Mannschaft seines Lieblingsvereins macht das Erlebnis perfekt.
„Ich war noch nie im Ulmer Donaustadion. Jetzt als VIP dort zu sein, ist perfekt“, sagt er begeistert. Laurin steht selbst regelmäßig auf dem Platz: Beim SV Pfahlheim ist er in der Offensive aktiv und bringt seine Leidenschaft für den Fußball auch dort ein. Der Besuch im VIP-Bereich wird für ihn und seine Begleitung ein besonderes Highlight.
Auch Carsten Meurisch aus Nörtershausen bei Koblenz freut sich riesig über seinen Gewinn. Für das Spiel nimmt der 32-Jährige sogar fast 400 Kilometer Anreise auf sich.
„Ich fahre gerne diese Strecke für dieses VIP-Erlebnis nach Ulm. Zudem war ich noch nie im Donaustadion“, erzählt der Fußballbegeisterte. Zwar ist er kein Fan einer der beiden Mannschaften, doch die Atmosphäre und das Erlebnis im exklusiven Bereich reizen ihn besonders. Auch er spielt selbst Fußball – in Nörtershausen steht er regelmäßig für seinen Verein auf dem Platz.
Die von FuPa verlosten 2 x 2 VIP-Tickets bieten Fußballgenuss auf höchstem Niveau. Neben den besten Plätzen auf der Haupttribüne genießen die Gewinner auch den Zugang zum exklusiven VIP-Bereich im Donaustadion. Dort warten ein kulinarisches Angebot, eine einzigartige Atmosphäre und ein VIP-Parkplatz direkt am Stadion – beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Fußballnachmittag.