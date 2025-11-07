Laurer: „Zu Hause ist für uns immer was möglich“

„Wir möchten natürlich weitere Punkte gegen den Abstieg sammeln“, betont der Wipshausener-Trainer. „Insbesondere zu Hause, mit unseren zahlreichen Fans im Rücken, denke ich, dass da schon was möglich sein könnte.“ Dabei weiß Laurer um die Schwere der Aufgabe: „Allerdings müssen wir, anders als im letzten Spiel gegen Groß Lafferde, von Beginn an hellwach und aggressiv in den Zweikämpfen sein. Lamme ist der Favorit, aber unser Rückstand in der Tabelle beträgt nur zwei Punkte.“

Germania Lamme reist nach dem 0:2 gegen Spitzenreiter Wendezelle mit Wiedergutmachungswillen an. Trainer Pascal Herr erwartet eine enge Partie: „Der Gegner wird sicherlich sehr mutig agieren, da sie in den letzten Wochen viele Top-Ergebnisse erzielt haben und ähnlich wie Lauingen als Aufsteiger eine starke Saison spielen.“ Für seine Mannschaft gelte es, die richtige Reaktion zu zeigen: „Wir müssen primär dagegenhalten und das Spiel annehmen. Für uns wird es wichtig, nach der Niederlage letzte Woche wieder in die Erfolgsspur zu kommen, Woche für Woche einen Schritt nach vorne zu machen und die tolle Stimmung, die wir im Team haben, als Leistung auf den Platz zu bringen.“

Beide Teams trennen derzeit nur zwei Zähler – Lamme rangiert mit 22 Punkten auf Platz sechs, Wipshausen folgt mit 20 Zählern direkt dahinter. Mit einem Sieg könnte der Aufsteiger aus Wipshausen an den favorisierten Gästen vorbeiziehen – und seine Erfolgsserie fortsetzen.