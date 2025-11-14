Laurer: „Wir brauchen einen guten Tag gegen den Vizemeister“

MTV-Trainer Rafael Schindzielorz warnt vor dem kommenden Gegner: „Wipshausen spielt als Aufsteiger eine Top-Saison. Sie haben gezeigt, dass sie gegen gute Gegner wie BSC und Lamme punkten können. Wir müssen hellwach sein und unsere Torchancen nutzen.“ Nach dem starken 4:4 bei Wendezelle will Hondelage nun zu Hause nachlegen, um sich in der Spitzengruppe festzusetzen.

Auch Wipshausen reist mit Selbstvertrauen an. Trainer Andreas Laurer zollt dem Gastgeber Respekt: „Gegen den Vizemeister des letzten Jahres werden wir sicher einen guten Tag brauchen. Hondelage spielt seit vielen Jahren in der Bezirksliga oben mit – damit sind sie dort, wo wir irgendwann einmal hinkommen wollen.“ Dennoch sieht Laurer sein Team nicht chancenlos: „Ich denke, dass wir, gerade mit den guten Ergebnissen aus den letzten Spielen, auch in Hondelage etwas Positives erreichen können.“

Beide Teams trennen aktuell nur zwei Punkte in der Tabelle – ein Duell also mit direkter Bedeutung fürs obere Mittelfeld. Während Hondelage seine Heimstärke ausspielen möchte, setzt der TSV Wipshausen auf seine starke Form.

Mit einem Sieg könnte Hondelage seine starke Hinrunde veredeln und gleichzeitig den Anschluss an die Top drei der Liga wahren.