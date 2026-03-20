Laurer warnt: „In der Bezirksliga gibt es keine leichten Spiele“

Der TSV Wipshausen reist mit Rückenwind an. Am vergangenen Spiel gelang ein wichtiger 4:2-Auswärtssieg beim SV Lauingen-Bornum, bei dem insbesondere Hendrik Filbrandt mit einem Doppelpack seine Torinstinkte unter Beweis stellte. Doch Trainer Andreas Laurer mahnt trotz der jüngsten Erfolge zur Besonnenheit. Er hat den kommenden Gegner genauestens analysiert und warnt vor der taktischen Reife der Gäste aus Wenden, die zuletzt trotz einer knappen 0:1-Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Wendezelle einen stabilen Eindruck hinterließen.

„Ich habe letzte Woche den FC Wenden gegen Wendezelle gesehen, da konnte man sehen, wie stark und diszipliniert die Defensive von Wenden ist“, berichtet Laurer von seinen Beobachtungen an der Seitenlinie. Der Trainer des TSV weiß, dass Geduld und Präzision gefragt sein werden, um das Bollwerk der Gäste zu knacken. Das Hinspiel dient dabei als mahnendes Beispiel für die Unberechenbarkeit dieses Gegners: Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung für Wipshausen drehte Wenden die Partie damals noch in einen 5:3-Sieg.

Für Laurer steht fest, dass die Tagesform und die mentale Einstellung den Ausschlag geben werden. „Ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe werden wird, wie man ja auch an der Tabelle sehen kann“, ordnet der Übungsleiter die Ausgangslage ein. Die Zielsetzung für das Heimspiel am Sonntag ist indes klar definiert: „Wir wollen natürlich unser Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gewinnen.“