Laurer: „Schwicheldt ist besser als ihr aktueller Tabellenplatz“

– Foto: Timo Babic

Es ist die klassische Konstellation eines „Sechs-Punkte-Spiels“: In Schwicheldt begegnen sich am Sonntag zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Während der TSV Wipshausen nach der „unnötigen Niederlage“ gegen Wenden auf Wiedergutmachung sinnt, herrscht bei den Gastgebern nach dem jüngsten 1:7-Debakel in Wendezelle eine Mischung aus Trotz und Respekt vor dem kommenden Gegner.

Benjamin Weiß, Trainer des TSV Schwicheldt, blickt mit mahnenden Worten auf das erste Aufeinandertreffen zurück. „Wir haben auf jeden Fall was gut zu machen aus dem Hinspiel. Wir haben 4:1 verloren, auch vollkommen verdient und auch zurecht in der Höhe“, gesteht Weiß offen. Besonders die Zielstrebigkeit der Wipshausener hat bleibenden Eindruck hinterlassen: „Wir müssen auf jeden Fall das Umschaltspiel vom Gegner unterbinden. Bei Ballgewinn geht es sofort Abfahrt nach vorne.“

Wipshausens Trainer Andreas Laurer schlägt in eine ähnliche Kerbe, warnt jedoch davor, die Gastgeber an ihrem aktuellen elften Tabellenplatz zu messen. „Ich denke, dass Schwicheldt deutlich besser ist als ihr aktueller Tabellenplatz, dort stehen sie nur, weil sie weniger Spiele haben“, analysiert Laurer. Er fordert von seiner Mannschaft eine Leistung, die an die Glanzstunden des Hinspiels anknüpft, um in der Fremde bestehen zu können.

Die taktische Marschroute für Sonntag scheint skizziert: Während Laurer auf die bewährte Offensivkraft setzt, will Weiß die Defensive stabilisieren. „Wir wollen einfach in unserer Kompaktheit verteidigen und auch auf Umschaltmomente spielen“, so der Schwicheldter Coach. Erschwerend kommt jedoch der Zustand des Spielfeldes hinzu. Nach mehreren Partien unter der Woche präsentiert sich der Rasen in mäßigem Zustand. Weiß dazu deutlich: „Auf unserem Platz ist es aktuell ganz, ganz schwer, Fußball zu spielen.“