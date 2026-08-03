Laurer: „Nehmen trotz der Niederlage viel Positives mit“

– Foto: Timo Babic

Der TSV Wipshausen hat sich trotz des Ausscheidens im Bezirkspokal ordentlich präsentiert. Beim SV Rammelsberg aus der Nordharzliga kämpfte sich der Bezirksligist nach einem 0:2-Rückstand eindrucksvoll zurück, unterlag am Ende aber mit 4:5 im Elfmeterschießen.

Die Mannschaft von Trainer Andreas Laurer zeigte jedoch eine starke Reaktion. David Klinke verkürzte in der 66. Minute, ehe Hendrik Filbrandt acht Minuten vor Schluss den verdienten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Im anschließenden Elfmeterschießen entwickelte sich ein packendes Duell. Felix Böttcher und Kai-Dirk Bagus hielten Wipshausen zunächst im Rennen, ehe Andreas Zimmer zum 4:4 ausglich. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Maiko Käthner zum 5:4-Endstand für Rammelsberg.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Can Senol Hermerding brachte den SV Rammelsberg bereits in der dritten Minute in Führung. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Joe Hartwig auf 2:0 (46.) und stellte den TSV Wipshausen vor eine schwierige Aufgabe.

Trotz des Ausscheidens zeigte sich Laurer mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Der Bezirksligist war direkt aus einem dreitägigen Trainingslager in Halberstadt angereist. „Wir sind zu dem Spiel direkt aus dem dreitägigen Trainingslager in Halberstadt angereist. Dementsprechend bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, erklärte der Trainer.

Besonders imponierte ihm die Moral seines Teams: „Insbesondere weil meine Mannschaft trotz der schweren Beine nach einem 0:2-Rückstand zurückgekommen ist.“ Nach dem Ausgleich wäre sogar noch mehr möglich gewesen. „Zum Ende der Partie hatten wir sogar noch sehr gute Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagte Laurer.

So überwog trotz des verlorenen Elfmeterschießens der Optimismus mit Blick auf den Pflichtspielstart: „Insgesamt nehmen wir trotz der Niederlage im Elfmeterschießen viel Positives für den Saisonstart mit.“

SV Rammelsberg – TSV Wipshausen 5:4 n.E.



Schiedsrichter: Mohamed Aziz Laarbi

Tore: 1:0 Can Senol Hermerding (3.), 2:0 Joe Hartwig (46.), 2:1 David Klinke (66.), 2:2 Hendrik Filbrandt (82.)

2:3 Felix Böttcher (121. i.E.), 3:3 Jerom Peuser (122. i.E.), 3:4 Kai-Dirk Bagus (123. i.E.), 4:4 Andreas Zimmer (124. i.E.), 5:4 Maiko Käthner (125. i.E.)



