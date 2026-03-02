Laurer: „Mit dem Spiel meiner Mannschaft bin ich hoch zufrieden“

Die erste Halbzeit bot den Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. „Es war ein Spiel mit vielen hochkarätigen Torchancen auf beiden Seiten. Da hätte es zur Halbzeit durchaus 3:3 stehen können“, sagte Laurer. Stattdessen ging Lauingen durch Joscha Frohbart (45.) mit einer 1:0-Führung in die Kabine. „Das war auch nicht ganz unverdient, weil Lauingen mehr Spielanteile hatte“, räumte der TSV-Coach ein.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Wipshausen deutlich entschlossener. „Wir sind viel besser in die zweite Halbzeit gekommen und waren deutlich aggressiver in den Zweikämpfen“, so Laurer. Innerhalb von zwei Minuten drehte der TSV die Partie: Hendrik Filbrandt (58.) und Nicholas Zogalla (60.) trafen zum 2:1.

Wipshausen blieb spielbestimmend und ließ defensiv kaum noch etwas zu. Filbrandt schnürte in der 78. Minute seinen Doppelpack, ehe Joker Kai-Dirk Bagus (87.) mit dem 4:1 für die Entscheidung sorgte. Der Foulelfmeter von Luca Ademeit in der Nachspielzeit bedeutete lediglich Ergebniskosmetik.