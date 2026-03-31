Laurent Jans: „do or die“

Laurent Jans nahm am Montag an der Pressekonferenz teil – Foto: paul@lsn.sarl

Nur eine Personalie war vor dem Rückspiel um den Klassenerhalt in der Nations League C am Montag fraglich: beim erkrankten Torhüter Tiago Pereira wartet man ab, wie sein Zustand am Dienstag sein wird. Bereits aufgrund der Verletzung im Hinspiel von Anthony Moris wurde Tim Kips nachnominiert, Moris ist für das Heimspiel gegen Malta aber einsatzfähig.

Trainer Jeff Strasser und Kapitän Laurent Jans sind sich bewusst, dass man im Hinspiel nicht perfekt aber sehr effizient agiert hatte. Man sei nicht oft genug im gegnerischen Strafraum gewesen so Strasser, dies soll am frühen Dienstagabend besser werden. Weiterhin müsse man leichte Fehler vermeiden. „Wir hattem zu viele einfache Bälle verloren, vielleicht war das dadurch zu erklären, dass sehr viele Spieler mit einer gelben Karte vorbelastet waren. Es war nicht unsere beste Leistung.“

Für Laurent Jans gibt es keine Ausreden für das Rückspiel. „Es sind sogenannte ‚do or die‘-Spiele. Ich spüre, dass alle bereit sind. (…) Es gibt ein Ziel: in der Liga C zu bleiben.“ Mit der theoretischen Möglichkeit eines Elfmeterschießens hatte sich Jeff Strasser nicht beschäftigt, er habe das nötige Vertrauen, dass man den Klassenerhalt auch so schaffen werde.

Video-Zusammenfassung der Pressekonferenz von Jeff Strasser und Laurent Jans

De Leo: „haben an vielen Details gearbeitet“

Der maltesische Trainer Emilio De Leo meinte eine halbe Stunde zuvor, dass sie von den beiden luxemburgischen Treffern im Hinspiel geschockt wurden und man wolle eine solche Situation am Dienstag nicht noch einmal erleben. „Die Jungs wollen angreifen und den Aufstieg. Wir haben an vielen Details gearbeitet, um Luxemburg Paroli zu bieten.“ Man habe seine Vorstellungen davon, wie man vorgeht. Im Vergleich zum Hinspiel werde man nicht viel ändern. „Technisch haben wir versucht, uns den Luxemburgern anzupassen, um nicht noch einmal in Rückstand zu geraten.“ Verzichten muss Malta auf Teddy Teuma von Standard Lüttich. „Malta muss Herr seines eigenen Schicksals sein“, so De Leo. Mit taktischen Aussagen hielt er sich zurück.