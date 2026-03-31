Laurent Jans: „do or die“

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Nur eine Personalie war vor dem Rückspiel um den Klassenerhalt in der Nations League C am Montag fraglich: beim erkrankten Torhüter Tiago Pereira wartet man ab, wie sein Zustand am Dienstag sein wird. Bereits aufgrund der Verletzung im Hinspiel von Anthony Moris wurde Tim Kips nachnominiert, Moris ist für das Heimspiel gegen Malta aber einsatzfähig.
Trainer Jeff Strasser und Kapitän Laurent Jans sind sich bewusst, dass man im Hinspiel nicht perfekt aber sehr effizient agiert hatte. Man sei nicht oft genug im gegnerischen Strafraum gewesen so Strasser, dies soll am frühen Dienstagabend besser werden. Weiterhin müsse man leichte Fehler vermeiden. „Wir hattem zu viele einfache Bälle verloren, vielleicht war das dadurch zu erklären, dass sehr viele Spieler mit einer gelben Karte vorbelastet waren. Es war nicht unsere beste Leistung.“
Für Laurent Jans gibt es keine Ausreden für das Rückspiel. „Es sind sogenannte ‚do or die‘-Spiele. Ich spüre, dass alle bereit sind. (…) Es gibt ein Ziel: in der Liga C zu bleiben.“ Mit der theoretischen Möglichkeit eines Elfmeterschießens hatte sich Jeff Strasser nicht beschäftigt, er habe das nötige Vertrauen, dass man den Klassenerhalt auch so schaffen werde.
Der maltesische Trainer Emilio De Leo meinte eine halbe Stunde zuvor, dass sie von den beiden luxemburgischen Treffern im Hinspiel geschockt wurden und man wolle eine solche Situation am Dienstag nicht noch einmal erleben. „Die Jungs wollen angreifen und den Aufstieg. Wir haben an vielen Details gearbeitet, um Luxemburg Paroli zu bieten.“ Man habe seine Vorstellungen davon, wie man vorgeht. Im Vergleich zum Hinspiel werde man nicht viel ändern. „Technisch haben wir versucht, uns den Luxemburgern anzupassen, um nicht noch einmal in Rückstand zu geraten.“ Verzichten muss Malta auf Teddy Teuma von Standard Lüttich. „Malta muss Herr seines eigenen Schicksals sein“, so De Leo. Mit taktischen Aussagen hielt er sich zurück.
Anstoß im ausverkauften „Stade de Luxembourg“ ist am Dienstag bereits um 18 Uhr. Die FLF ruft die Fans dazu auf, zeitig zum Stadion zu kommen, um einen reibungslosen Einlass zu ermöglichen. Die Stadt Luxemburg verweist auf Shuttle-Dienste von den P&R-Parkplätzen Kockelscheuer (Linie K) und Luxemburg-Süd (Tram).
Zwischen 16:30 und 18:30 Uhr fahren die Straßenbahnen Richtung Stadion alle 6 bis 8 Minuten, nach Abpfiff fahren sie in der gleichen Frequenz zurück Richtung Innenstadt. Ab 21:10 Uhr werden die Tramlinien alle zehn Minuten abfahren. Auch die Buslinie 18 kann genutzt werden. Weiter steht das Parkhaus neben dem Stadion für Fans zur Verfügung, die mit dem PKW anreisen.
Von unserer Seite sei darauf hingewiesen, dass der frühe Spielbeginn gepaart mit dem Feierabendverkehr zu erhöhtem Verkehrsaufkommen im Süden der Hauptstadt führen könnte. Anstoß ist wie erwähnt um 18 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.