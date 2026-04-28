Laurent Jacques: „können uns keine Geschenke erwarten“

Was am Wochenende los war

Am Samstagabend begann der Spieltag im Westen des Landes mit der Begegnung Folschette gegen Pratzerthal-Redingen. Alle Tore, und es waren 5, fielen vor der Halb-Stunden-Marke, als die Hausherren zeigten, dass man ein gewichtiges Wort im Aufstiegsrennen mitreden möchte. Großen Anteil daran hatte Kolingba-Nzanga, der mit einem Dreierpack herausstach. Folschette gewann die Partie mit 4:1 und festigt damit seinen Platz unter den besten 4. Das abgeschlagene Schlusslicht der Liga Clerf zeigte in seiner Begegnung gegen Berdorf-Consdorf, dass man sich nicht einfach so geschlagen gibt. Die Gäste waren die gesamte Spielzeit am Drücker, fanden jedoch nie den Weg zum Torerfolg, womit die Begegnung mit einem torlosen Unentschieden endete.

Das Spitzenspiel des Spieltages fand in Christnach statt, wo Heimtrainer Gabriel Vieira auf seinen Ex-Verein und Spitzenreiter Harlingen traf. Seine Mannen mussten zweimal einen Rückschlag verkraften. Toptorjäger Jašarević brachte seine „Green Boys“ zweimal in Führung, Weirich glich aber beide Male aus. In der Schlussphase sah Gästespieler Balde die Gelb-Rote Karte, was dem FC Olympia in die Karten spielte. Kapitän Dunkel, der letzte Woche sein 200. Spiel für seinen Heimatverein feierte, traf für Christnacher Verhältnisse früh, in der 85. Minute, zum umjubelten Sieg. Dieser Sieg von Christnach hatte Auswirkungen auf die Begegnung Erpeldingen gegen Ulflingen. In einer einseitigen Partie, vor den Augen des bekannten Phrasenschweins aus der Sendung Doppelpass, sah Silva Pinheiro von Ulflingen nach nicht mal 13 Minuten wegen einer Notbremse die Rote Karte. Das Schicksal nahm einen Lauf und neben einem Doppelpack von Luca Dammicco so wie weiteren Toren von do Rosario, Araujo und Weber siegte man hoch und verdient 5:0. Erpeldingen grüßt wieder vom Platz an der Sonne während Ulflingen, nach Trainerwechsel, weiter nach der Form sucht und den Anschluss an die oberen Relegationsplätze verliert.

Ein wegweisendes Spiel im Abstiegskampf fand in Ell statt wo Rambrouch zu Gast war. Vor der Partie trennten beide nur ein Punkt, daher war jedem klar, dass ein Sieg überlebenswichtig wäre. Das Spiel war keine zwei Minuten alt, da musste der Schiedsrichter bereits auf den Punkt zeigen. Elfmeter für die Gäste aus Rambrouch: Dusemang nahm sich der Verantwortung an und verwandelte eiskalt. Ell musste sich schütteln, doch noch vor der Pause, genauer gesagt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, war es Schroeder der per Kopf zur Stelle war. Auch in der zweiten Hälfte entwickelte sich Abstiegskampf pur und wieder war es Rambrouch, die dieses Mal durch Kettel, erneut in Führung gingen. Anders als in der ersten Hälfte, fand Ell hierauf keine Antwort, wodurch Rambrouch, mit diesem Dreier, seinen Vorsprung in der Tabelle auf 4 Punkte ausbauen konnte.

Jacques: „hatten eine intensive Trainingswoche“

Sportdirekter Laurent Jacques, nach der Partie: „Nach der bitteren Niederlage von letzter Woche, als wir den Punkt gegen Christnach in der 95. Minute aus der Hand gaben, hatten wir eine intensive Trainingswoche. Jeder, auf und neben dem Platz, wusste um was es heute ging und die Anspannung hat man auch in Ell während der ganzen Partie gespürt. Nach dem frühen Elfmeter fiel diese Anspannung auf unsere Seite ein wenig ab. Dann bekamen wir, zu einem ungünstigen Zeitpunkt, in dem wir einmal nicht aufgepasst haben, den Ausgleich. In der Halbzeitansprache hat der Trainer den Spielern klar gemacht, dass die Mannschaft, die in der zweiten Hälfte cool bleiben würde, das Spiel auch gewinnt und dass er an die Qualitäten jedes Einzelnen glaubt. Genau dies hat unsere junge Mannschaft (d.Red.: Altersdurchschnitt 23,4 Jahre) umgesetzt. Wir haben das 1:2 erzielt, diesen Vorsprung über die Zeit gebracht und konnten so ganz wichtige 3 Punkte mit nach Rambrouch nehmen.

Wir haben jetzt noch 4 schwere Spiele vor uns, angefangen nächste Woche mit dem Derby gegen unseren Nachbarn Folschette und dann zu Hause gegen den Spitzenreiter Erpeldingen. Für beide Mannschaften geht es noch um den Aufstieg und wir können uns keine Geschenke erwarten. Trotzdem haben wir bislang eine stabile Rückrunde gespielt und glauben an unsere Mannschaft, dass sie den Klassenerhalt schafft und sogar noch auf Platz 10 springen kann. Für uns zählen nicht nur die elf Spieler, die das Spiel anfangen, sondern der ganze Kader von zwanzig Mann, die Woche für Woche im Training alles geben. Es liegt nun in unserer Hand den Vorsprung auf unsere Konkurrenten Ell und Heiderscheid zu halten.“

Im Tabellenmittelfeld empfing Böwingen Vianden. Hier drehte der Gast die Partie nach Pausenrückstand und siegte mit 1:2. In der Schlussminute wurde die Partie hektisch, mit zwei Platzverweisen gegen die Hausherren. Heiderscheid braucht noch jeden Punkt, will man nächste Saison weiter in der 2. Division spielen. Dass man diese nicht geschenkt bekommt zeigte sich im Heimspiel gegen Bourscheid. Es waren die Gäste die nach 50 Minuten mit zwei Treffern führten. Dann wachten die Gastgeber auf und drehten die Partie binnen 20 Minuten. Das Aufbäumen sollte nicht reichen, Bendaoud traf, mit seinem 20. Saisontreffer, vier Minuten vorm Ende zum 3:3 Ausgleich. Trotzdem kann dieser Punkt im Saisonfinale wichtig werden für Heiderscheid.