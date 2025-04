Laurensberg meldet sich eindrucksvoll im Aachener Fußball zurück Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Aachen Kreisliga C1 Aachen Laurensberg

Beim VfJ Laurensberg weht seit letztem Sommer ein neuer Wind durch die erste Seniorenmannschaft. Nach mehreren Jahren des Abstiegskampfs herrscht endlich Aufbruchsstimmung – ein Aufschwung, der eng mit dem Trainerduo Bastian Beus und Co- und Torwarttrainer Özgür Bozhüyük verbunden ist. Als zur neuen Saison ein Trainerwechsel vollzogen wurde, befand sich die Mannschaft sportlich unter Druck. Die Stimmung war angespannt. Mit frischen Impulsen, klarer taktischer Linie und einem starken Netzwerk brachte das neue Trainerteam neue Dynamik in den Verein. Bastian Beus, dem Verein als Jugend- und Seniorenspieler sowie als Trainer mit B-Lizenz seit vielen Jahren verbunden, gelang es, sowohl ehemalige Jugendspieler zurück nach Laurensberg zu holen als auch erfahrene Routiniers dazuzugewinnen. Beide Gruppen sorgten für neue Stabilität – mit Teamgeist, Qualität und Führungsstärke auf dem Platz. Der Erfolg zeigt sich deutlich: Nach 21 Spieltagen steht Laurensberg in der Kreisliga B, Staffel 1, auf einem starken zweiten Tabellenplatz – mit 48 Punkten und nur einem Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter. Die Torbilanz von 88:32 unterstreicht die neue Spielstärke und offensive Ausrichtung. Diese Entwicklung ist das Ergebnis des engagierten Zusammenspiels von Mannschaft, Trainerteam, Vorstand und Unterstützern. Alle ziehen an einem Strang – das spürt man auf und neben dem Platz, nicht zuletzt durch stetig steigende Zuschauerzahlen. Co- und Torwarttrainer Özgür Bozhüyük bringt es auf den Punkt:

„Diese Mannschaft macht einfach Spaß – sportlich wie menschlich. Wir haben ein echtes Team, in dem jeder für den anderen da ist. Genau das macht den Fußball in Laurensberg gerade so besonders.“ Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Jugendarbeit. Zwar wurden in den vergangenen Jahren viele Talente von höherklassigen Vereinen abgeworben, doch inzwischen arbeitet der VfJ intensiv daran, junge Spieler zu halten und langfristig an den Seniorenbereich heranzuführen.