Laurence Paling - 90 Plus vier

Der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Laurence Paling traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum vielumjubelten 1:0 für den FC und ließ alle Dämme brechen. Der zweite Saisonsieg hat Zuze drei ganz wichtige Punkte beschert. Darauf gilt es in den folgenden Wochen aufzubauen.

Die Spitze hat schon die dreifache Punkteausbeute. Das soll den FC aber nicht noch weiter verunsichern, beim Absteiger sind Zuversicht und Hoffnung nach wie vor groß, endlich den Knoten platzen zu lassen. "Es gilt die Trendwende einzuleiten und dafür zählen jetzt mehr denn je nur Ergebnisse", sagt Marc Schneckenberger.

Der spielende Co-Trainer des FC ist nicht unglücklich darüber, mit GU-Türk. SV Pforzheim am Samstag auf einen der Meisterschaftsfavoriten zu treffen und sagt: "Vielleicht kommt so ein Brocken zuhause auch mal zur rechten Zeit." Dennoch hat er selbstverständlich Respekt vor den Goldstädtern und erwähnt: "Sie haben sich im Sommer sehr gut verstärkt und sind eine Mannschaft, mit der man von Anfang an in der Spitzengruppe rechnen musste."