Laura Hellwege trifft sofort doppelt

Zur Halbzeit hätte es auch locker 6:5 stehen können, so O/O-Trainer Marco Hendreich. In einem insgesamt zerfahrenen Spiel ließen beide Teams den Gegner durch einfache Fehler zu vielen guten Gelegenheiten kommen. Nach der Pause war Güldenstern Stade insbesondere über Standards gefährlich, O/O-Torhüterin Aileen Nickig hatte aber stets die bessere Antwort. Aus dem Spiel heraus fehlte dem VfL meist beim vorletzten Pass die nötige Genauigkeit, sodass der Oldendorfer Erfolg nicht mehr in Gefahr geriet.

Neben dem Einzug in die nächste Runde gab es für den FC noch eine gute Nachricht: Jessica Pye feierte nach langer Verletzung ihr Comeback. Am Wochenende geht es für den FC Oste/Oldendorf dann wieder in der Liga weiter. Am Sonntag, um 14 Uhr, kommt Eintracht Lüneburg II. Güldenstern Stade hat spielfrei. Tore: 0:1 (35.) Hellwege, 1:1 (36.) Müller, 1:2 (37.) Hellwege. (lw)