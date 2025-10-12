Laupheim marschiert weiter, Srbija Ulm feiert Sieg gegen Mietingen

Der FV Olympia Laupheim untermauerte am Sonntag seine Führungsrolle mit einem souveränen Heimsieg gegen den FV Bad Schussenried. Der FC Srbija Ulm konnte durch den knappen Erfolg am SV Mietingen vorbeiziehen. Im Tabellenkeller gelang dem TSV Riedlingen mit einem 4:2 gegen den SV Kressbronn ein Befreiungsschlag.

Nach einem schwachen Auftritt muss der SSG Ulm sich mit einer Niederlage begnügen. Bereits nach sieben Minute sorgte Biberachs Kai Lubrand für die Führung. Kurz vor der Stundenmarke gelang Ulm durch Philipp Strobel per Elfmeter der Ausgleich. Ein Foulelfmeter auf der anderen Seite sorgte durch Adrian Tenea (71.) für die erneute Führung. Die Gäste hatten zehn Minuten später die Antwort parat. Ein weiterer Strafstoß wurde von Strobel zum 2:2 verwandelt. Das letzte Wort hatte allerdings Biberach, das durch Luibrand in der 88. Minute zum Sieg traf.

Der FV Olympia Laupheim bleibt das Maß aller Dinge in der Landesliga. Marcello Lorenzo Mignemi brachte den Tabellenführer bereits in der 6. Minute in Führung und erhöhte später in der 65. Minute auf 3:0. Dazwischen traf Hugo Höfner in der 49. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0, Noah Gebhart gelang in der 74. Minute noch Ehrentreffer für den Aufsteiger aus Schussenried. Mit nun 26 Punkten baut Laupheim seinen Vorsprung auf sechs Zähler aus, während Schussenried mit acht Punkten auf Platz 15 verharrt. ---



Der SV Reinstetten hat seine starke Form bestätigt und das Duell gegen den SC Staig dank eines späten Treffers für sich entschieden. Spielertrainer Florian Treske erzielte in der 89. Minute das Tor des Tages und bescherte seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie setzte sich Reinstetten am Ende durch. Der Aufsteiger aus Staig belegt nach der Niederlage Rang sieben, während Reinstetten auf Rang drei bleibt und weiter Kontakt zur Tabellenspitze hält.

Das Derby zwischen dem TSV Neu-Ulm und dem TSV 1889 Buch blieb vor 231 Zuschauern torlos. Neu-Ulm bleibt damit zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und steht mit 14 Punkten auf Platz acht. Buch belegt mit einem Punkt weniger Platz 11 und ist nun schon seit fünf Spielen ungeschlagen.

Der FC Srbija Ulm setzte sich in knapp im Duell gegen den SV Mietingen durch. Stefan Jankovic erzielte in der 3. Minute den einzigen Treffer der Partie. Srbija rückt durch den Sieg mit nun 16 Punkten auf den fünften Tabellenplatz vor, während Mietingen mit der gleichen Punktzahl aufgrund der schlechteren Tordifferenz nun Rang sechs belegt.

Der FC Blaubeuren setzte seine eindrucksvolle Form fort und siegte im Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch klar mit 3:0. Ismail Demiray brachte seine Mannschaft in der 22. Minute in Führung und legte in der 63. Minute nach, dazwischen traf Nikolaj Adlwarth in der 30. Minute zum 2:0. Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen klettert Blaubeuren auf Rang zehn, während Heimenkirch weiter Vorletzter bleibt.

Ein Blitzstart des SV Kressbronn brachte zunächst die Gäste in Führung: Elias Wiesener traf bereits in der 1. Minute zum 0:1. Doch Riedlingen reagierte entschlossen und drehte die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Raphael Sontheimer (12.), Fabian Ragg (19.) und Dennis Altergot (36.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Manuel Fauler in der 61. Minute für das 4:1, ehe Kressbronn in der 75. Minute noch einmal verkürzte. Der TSV Riedlingen steht mit nun zwölf Punkten auf Platz 13, während der SV Kressbronn mit nur vier Zählern am Tabellenende bleibt.

Das Allgäu-Derby zwischen dem FV Rot-Weiß Weiler und dem FC Wangen endete mit einem 1:1 Unentschieden. Michael Schmid brachte Weiler in der 24. Minute in Führung, ehe Yannick Huber in der 54. Minute für die Gäste ausglich. Weiler belegt mit 16 Punkten Rang sechs, während Wangen nun schon seit vier Partien auf den nächsten Dreier wartet und mit 14 Zählern auf Platz neun steht.







