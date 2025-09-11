Laupheim im Topspiel gefordert, Staig gegen Wangen im Verfolgerduell

Der siebte Spieltag der Landesliga Staffel 4 verspricht Spannung von oben bis unten. Tabellenführer FV Olympia Laupheim will im Topspiel gegen die SSG Ulm 99 seine Serie fortsetzen und die Spitzenposition behaupten. Aufsteiger SC Staig trifft im Verfolgerduell auf den FC Wangen und möchte seine Überraschungsrolle untermauern. Im Tabellenkeller kommt es zum brisanten Duell zwischen dem SV Kressbronn und dem TSV 1889 Buch, während auch der FC Blaubeuren gegen den TSV Neu-Ulm dringend Punkte benötigt.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Laupheim. Der Tabellenführer ist nach sechs Partien ungeschlagen und hat erst zwei Gegentore kassiert. Die SSG Ulm dagegen steht mit zehn Punkten im auf Platz fünf und will beim Favoriten bestehen. Ein Sieg würde Laupheim die Tabellenführung weiter festigen, während Ulm den Anschluss an die Spitze halten könnte. ---

Türkspor Neu-Ulm will nach der Niederlage gegen die SSG Ulm 99 zurück in die Spur finden. Mit neun Punkten aus vier Spielen ist die Ausgangslage dennoch gut. Riedlingen reist nach der knappen Niederlage gegen Staig mit sechs Punkten an und benötigt ein Erfolgserlebnis. ---

Sa., 13.09.2025, 15:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten TSV Heimenkirch Heimenkirch 15:30 PUSH



Der SV Reinstetten feierte zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg in Ulm und steht nun bei sieben Punkten. Heimenkirch hingegen konnte in drei Partien nur einmal gewinnen und befindet sich auf Platz 14. Die Gastgeber wollen ihre Heimstärke ausnutzen, um den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Heimenkirch geht es darum, nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten.

---

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Das Verfolgerduell verspricht höchste Intensität. Staig überrascht als Aufsteiger mit bereits 13 Punkten und rangiert auf Platz zwei. Der FC Wangen liegt mit zehn Zählern knapp dahinter und überzeugte zuletzt mit einem 6:2-Heimerfolg. Beide Mannschaften wollen sich als ernsthafte Verfolger von Laupheim etablieren.

---



Zum Abschluss empfängt der FV Biberach am Dienstag den FC Srbija Ulm. Die Hausherren stehen mit fünf Punkten auf Platz 12 und wollen sich stabilisieren. Srbija feierte zuletzt zwei Siege in Serie und steht mit neun Punkten auf Rang sechs. .

---



Für Blaubeuren ist dieses Derby von hoher Bedeutung. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen steht die Mannschaft nur knapp vor der direkten Abstiegszone. Neu-Ulm dagegen rangiert mit zehn Punkten auf Platz vier und reist mit breiter Brust an. Die Gäste gelten als Favorit, doch Blaubeuren hofft auf einen Befreiungsschlag.

---

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn TSV 1889 Buch TSV Buch 15:00 live PUSH



Im Duell der Kellerkinder steht viel auf dem Spiel. Kressbronn ist nach fünf Partien weiterhin sieglos und hat nur einen Punkt auf dem Konto. Buch konnte zwar einen Sieg verbuchen, hängt aber ebenfalls im Tabellenkeller fest. Für beide Mannschaften ist die Partie von großer Bedeutung, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen.

---



Weiler und Mietingen begegnen sich auf Augenhöhe. Beide Teams haben bisher neun Punkte gesammelt und können mit einem Sieg den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Mietingen will nach der klaren Niederlage gegen Laupheim Wiedergutmachung betreiben. Weiler dagegen möchte die Heimkulisse nutzen, um die eigene Bilanz auszubauen.



