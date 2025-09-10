Laupheim gewinnt Derby: "Wenn es läuft, dann läuft es"

Der FV Olympia Laupheim bleibt das Maß der Dinge in der Landesliga Staffel 4. Mit einem 3:0-Sieg beim SV Mietingen festigte die Mannschaft von Trainer Andreas Spann die Tabellenführung. Während Doppeltorschütze Marcello Lorenzo Mignemi den Weg ebnete, sorgte Hugo Höfner mit einem sehenswerten Distanzschuss für den Schlusspunkt. Mietingen blieb trotz guter Phasen und Chancen unbelohnt.

Für Spann war es eine Frage der Geduld: „Gerade die ersten 20 Minuten ist Mietingen bei uns hinter die Kette gekommen und haben gute Aktionen gehabt, auch die Standards am Anfang. Dann haben wir ein bisschen anpassen müssen und ich denke, dann haben wir schon das Spiel kontrolliert. Wenn die Jungs geduldig bleiben, ist eine Frage der Zeit bis wir erfolgreich sind und sich belohnen. Hinten raus ist es dann glaube ich schon vielleicht ein Tor zu hoch. Aber wir haben es gut zu Ende gespielt."

Die 580 Zuschauer im Rodi-Sportpark sahen von Beginn an ein packendes Derby. Gleich in der 3. Minuten gab es einen großen Aufreger als Hugo Höfner sich gut durchsetzte und dann nur den Pfosten traf. Mietingen wurde danach mutiger, kam auch zu guten Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. „Ich finde, es war am Anfang ein recht offenes Spiel, wo beide Seiten ihre Torchancen gehabt haben“, sagte Mietingens Trainer Philipp Lang. Doch es war Laupheim, das in der 27. Minute durch Marcello Lorenzo Mignemi die Führung erzielte.

Mignemi doppelt, Höfner setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit erhöhte erneut Mignemi auf 2:0 (76.). Die Vorentscheidung brach Mietingens Widerstand. Spann meinte auch: „Mietingen hat dann die Köpfe nicht mehr oben gehabt, nach dem 2:0 das hat man schon gemerkt, da war ein Bruch drin.“

Den Schlusspunkt setzte Hugo Höfner mit einem sehenswerten Schuss aus gut 20 Metern (85.). „Im letzten Training habe ich es noch ein bisschen probiert, paar Freistösse und noch ein paar Distanzschüsse. Gut getroffen, muss man schon sagen. Von der Flugkurve war der für den Torwart echt eklig“, sagte Höfner. Trainer Spann bestätigte: „Gerade gestern hat er glaube ich noch 60/70 Fernschüsse und Freistöße geschossen. Er wollte unbedingt sein Tor machen und das hat er dann bravourös gemacht.“

Höfner sah seine eigene Leistung bescheiden: "Wir sind die letzten Wochen eng zusammengewachsen und praktisch jeder hat sein Ding gemacht, seinen Teil beigetragen. Am Ende vom Tag war es halt eine Mannschaftsleistung. Bei uns ist im Training Feuer drin, in den Spielen geben wir alle Gas und das ist das Geheimrezept, sag ich mal. Jeder macht sein Ding, jeder gibt Vollgas und das ist super. Zu seinem eigenen Tor und zum Doppelpack von Migneme hatte er noch folgende Anmerkung: "Wenn es läuft, dann läuft es."

Olympia mit Traumstart

Mit fünf Siegen aus sechs Spielen ist Laupheim Tabellenführer. Spann sieht die Basis klar: „Die Mannschaft funktioniert, wir spielen zu Null. Wir haben erst ein Gegentor bekommen aus dem Spiel heraus, das andere waren Elfer. Das ist die Grundlage und die Jungs kämpfen füreinander.“ Auch die Verjüngung des Kaders trug Früchte: „Es gab auch viele kritische Äusserungen, wie wir uns verjüngen oder die Leitfiguren der letzten Jahre jetzt andere Aufgaben nehmen. Aber ja, was soll ich sagen? Wir wollen zusammenhalten, zusammen kämpfen und uns die Ergebnisse verdienen.“

Für Mietingen bedeutete die Niederlage bereits die dritte der Saison, nach dem Sieg letzte Woche gegen den SV Reinstetten. Folgendes sagte Lang dazu: „Ich glaube, wir sind dabei, dass wir jeden Punkt ganz hart kämpfen müssen. Wir haben mit Türkspor Neu-Ulm hier und Laupheim hier zwei extrem starke Gegner gehabt, die auch ganz oben dabei sind. Wo für uns in der aktuellen Konstellation einfach alles zusammenpassen muss, dass wir Punkte holen.“

„Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen“

Lang hob trotz der Niederlage die Leistung seines Teams hervor: „Wenn du gegen so einen starken Gegner gewinnen willst, dann musst du solche Momente für dich nutzen können. Das haben wir leider heute nicht geschafft und dementsprechend geht der Sieg dann auch am Schluss in Ordnung. Aber für uns gibt es keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, sondern ich finde, meine Mannschaft hat alles reingeworfen, was sie konnte.“

Auch einzelne Spieler stellte er nicht in den Vordergrund: „Ich will absolut keinen rausheben. Ich finde, jeder der momentan auf dem Platz steht macht es Klasse. Elias Weller hat sich aus der Kreislig A hier sehr gut etabliert, genauso aber auch ein Jan Braunsteffer sowie ein Paul Rehwald oder Andreas Bösch, die momentan sehr wichtig sind für die Mannschaft. Genauso wie jeder andere.“

Tabelle und Ausblick

Mit dem Sieg baute Laupheim seine Tabellenführung (16 Punkte, 14:2 Tore) aus und bleibt vor Aufsteiger SC Staig und dem FC Wangen an der Spitze. Mietingen liegt mit neun Punkten im Mittelfeld auf Rang acht. Am kommenden Samstag steht für Laupheim das nächste Heimspiel gegen die SSG Ulm 99 an.

Während die Gäste ihre Erfolgsserie fortsetzen wollen, bleibt für den SV Mietingen die Erkenntnis: „Für uns wird es Woche für Woche einfach total herausfordernd, dass wir zu Punkten kommen. Von dem her werden wir uns nicht von einer oder zwei Niederlagen umwerfen lassen, sondern es gilt gleich am Wochenende wieder aufzustehen und versuchen die nächste Chance zu nutzen“, so Lang. Diese bietet sich dem SV Mietingen ebenfalls am Samstag beim FV Weiler.



