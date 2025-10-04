Laupheim festigt Tabellenführung – Staig gleicht spät aus

Der FV Olympia Laupheim setzte sich am Samstagnachmittag beim FC Wangen durch und bleibt Spitzenreiter. Türkspor Neu-Ulm musste in Staig spät den Ausgleich hinnehmen, während der SV Mietingen im Derby gegen den FV Biberach/Riß nur zu einem Unentschieden kam. Der FV Rot-Weiß Weile konnte durch einen klaren Heimsieg über den TSV Riedlingen etwas nach oben klettern.

Für den Tabellendritten SSG Ulm 99 geht es nach zwei Siegen in Folge darum, den Rückenwind mitzunehmen und den Kontakt zur Spitze zu halten. Der FC Blaubeuren reist mit bislang nur zwei Siegen an und braucht dringend einen Dreier, um nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen. Beide Mannschaften hatten am vergangenen Wochenende kein Spiel, da dieses jeweils abgesagt wurde. ---

Morgen, 17:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Srbija Ulm Srbija Ulm 17:00



Der TSV Buch hat sich nach durchwachsenen Saisonstart gefangen und zuletzt wichtige Punkte eingefahren. Mit zehn Zählern hat man sich etwas Luft verschafft, momentan belegt der TSV Rang 11. Der FC Srbija Ulm reist mit 13 Punkten an und hat nach dem Sieg im Derby gegen Neu-Ulm die Chance, sich mit einem weiteren Sieg weiter oben festzusetzen.

Das umkämpfte Duell zwischen Aufsteiger SC Staig und Titelanwärter Türkspor Neu-Ulm endete mit einem späten 1:1-Unentschieden. Nikola Stojnovic brachte Türkspor in der 31. Minute in Führung, doch in einer hektischen Schlussphase glich Lukas Mangold mit dem Lucky Punch in der 95. Minute aus. Für Staig war der Punktgewinn ein großer Erfolg, Julian Rauner sah in der 97. Minute noch die Gelb-Rote Karte. In der 94. Minute gab es zudem für Tobias Weibler von Türkspor die Rote Karte. Türkspor bleibt mit 20 Punkten Tabellenzweiter hinter Laupheim.

Morgen, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SV Reinstetten Reinstetten 15:00



Der FV Bad Schussenried feierte jüngst einen knappen 3:2-Sieg über den TSV Heimenkirch und will nun nachlegen. Mit acht Punkten steht man aber noch auf einem Abstiegsplatz. Der SV Reinstetten dagegen überzeugte mit einem 3:0 über Wangen und will seine aufsteigende Form bestätigen.

Der FV Olympia Laupheim zeigte beim FC Wangen erneut seine Klasse und gewann mit 2:0. Marcello Lorenzo Mignemi in der 51. Minute und Christian Gavric in der Nachspielzeit (90.) sorgten für die entscheidenden Treffer. Laupheim baute durch den Auswärtssieg seine Tabellenführung auf drei Punkte aus und bleibt das Maß aller Dinge. Wangen dagegen bleibt auf Platz 10 und verpasst es, den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten.

Mit einem klaren 3:0-Erfolg über den TSV Riedlingen gelang dem FV Rot-Weiß Weiler mit 15 Punkten der Sprung auf Platz sechs. Michael Schmid eröffnete in der 30. Minute, ehe Niklas Wunsch mit einem späten Doppelpack (81., 90.) alles klar machte. Riedlingen kassierte die sechste Saisonniederlag und belegt nun Rang 12..

Morgen, 15:00 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SV Kressbronn Kressbronn 15:00



Ein Kellerduell, das von großer Bedeutung ist. Heimenkirch rangiert mit nur vier Punkten auf Rang 16, während Aufsteiger Kressbronn ebenso erst vier Zähler gesammelt hat und den lezten Platz belegt. Beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.







