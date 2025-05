Laupertshauser Frauen landen bei Wacker ihren ersten Saisonsieg

Trotz zahlreicher Offensivaktionen und vieler guter Torchancen mussten sich die Frauen des FC Wacker Biberach dem bis dato sieglosen Schlusslicht SV Laupertshausen mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Laupertshausen ging in der 19. Minute durch Luisa Braun mit 1:0 in Führung. Doch Biberach ließ sich davon nicht beeindrucken und kam in der 33. Minute durch Verena Lootz zum verdienten Ausgleich. Nur zwei Minuten später gerieten die Wackeranerinnen erneut in Rückstand: durch ein unglückliches Eigentor von Larissa Ege.



Nach der Halbzeit drängte Wacker auf den Ausgleich, erspielte sich viele Gelegenheiten, scheiterte jedoch immer wieder am fehlenden Abschlussglück. In der 80. Minute erzielte Dina Mircic schließlich das 2:2 und brachte neue Hoffnung für den FCW. Doch nur fünf Minuten später war es erneut Luisa Braun, die mit ihrem zweiten Treffer für den 2:3-Endstand und den ersten Saisonsieg des SVL sorgte.