Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Totopokal
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Alles probieren werden am Mittwochabend Marco Nickel (in der Luft) und der TSV Aubstadt gegenn die Münchner Löwen. – Foto: Michael Ott
Launische Löwen im Kreuzfeuer: Aubstadt wittert seine Chance
Mittwoch - Viertelfinale: Der TSV 1860 muss nach der Liga-Schmach in Regensburg in die unterfränkische Provinz
Großes Pokal-Highlight für den TSV Aubstadt. Der Regionalligist aus dem gut 700 Einwohner zählenden Dorf im Landkreis Rhön-Grabfeld empfängt am Mittwochabend um 18:30 Uhr den TSV 1860 München. Und die Chancen für den Viertligisten stehen gar nicht mal schlecht. Bei den Löwen ist mal wieder richtig Druck auf dem Kessel. Der im Sommer unter anderem mit Kevin Volland und Florian Niederlechner prominent verstärke Traditionsklub hinkt den Erwartungen in der 3. Liga meilenweit hinterher. Am vergangenen Wochenende gingen die Sechziger im prestigeträchtigen Bayern-Derby beim SSV Jahn Regensburg nach einer katastrophalen Leistung sang- und klanglos mit 0:4 unter. Die Fans sind auf den Barrikaden und haben sich auf die seltsam oft lustlos agierende Mannschaft eingeschossen. Die Angst vor der nächsten Blamage ist groß, der Druck daher enorm. Aber wenn die "Blauen" eines in der jüngeren Vergangenheit bewiesen haben, dann, dass sie mit Drucksituationen nicht umgehen können...
Der TSV Aubstadt hingegen kann völlig befreit aufspielen. Platz fünf in der Regionalliga Bayern und 29 Punkte nach der Vorrunde sind eine hervorragende Ausbeute. "Abscht" ist damit eines der Überraschungsteams der bisherigen Saison. Am vergangenen Freitag fuhren die Unterfranken einen 3:2-Auswärtssieg bei der SpVgg Bayreuth ein.
Das sagt Aubstadts Cheftrainer Claudiu Bozesan vor dem Duell gegen die Profis des TSV 1860: "Wir freuen uns sehr auf die Löwen. Wir haben in der Liga eine gute Vorrunde absolviert, für uns ist das jetzt ein Bonusspiel. Ehrlich gesagt wäre es mir lieber gewesen, sie hätten am Sonntag in Regensburg gewonnen. Gerade nach der deutlichen Pleite werden sie gewillt sein, sich für die schwache Leistung zu rehabilitieren. Aber wir haben nichts zu verlieren. Wir werden Gas geben, wollen dem großen Favoriten alles abverlangen und ihnen einen harten Pokalfight liefern."
Wurde im März 2022 im Elfmeterschießen zum Helden: Aubstadts Keeper Lukas Wenzel. – Foto: Michael Hilpert
Aubstadt und die Löwen im Pokal, war da nicht was? Genau: Am 26. März 2022 stolperten die Sechziger schon einmal im Totopokal-Halbfinale über Aubstadt. Der Dorfverein setzte sich vor 3.000 Zuschauern mit 4:3 nach Elfmeterschießen durch und feierte einen der größten Siege der Vereinsgeschichte. Ein gutes Omen also für den Underdog...
Personalien TSV Aubstadt: Eine Erkältungswelle hat den Aubstädtern in den vergangenen Tagen zugesetzt. "Wir müssen schauen, ob wir alle bis Mittwoch wieder fit kriegen. Zwei, drei Spieler stehen auf der Kippe", so Bozesan. Verletzungsbedingt definitiv ausfallen werden Pascal Moll und Maximilian Stahl.