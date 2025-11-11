Launische Löwen im Kreuzfeuer: Aubstadt wittert seine Chance

Aubstadt und die Löwen im Pokal, war da nicht was? Genau: Am 26. März 2022 stolperten die Sechziger schon einmal im Totopokal-Halbfinale über Aubstadt. Der Dorfverein setzte sich vor 3.000 Zuschauern mit 4:3 nach Elfmeterschießen durch und feierte einen der größten Siege der Vereinsgeschichte. Ein gutes Omen also für den Underdog...

Personalien TSV Aubstadt: Eine Erkältungswelle hat den Aubstädtern in den vergangenen Tagen zugesetzt. "Wir müssen schauen, ob wir alle bis Mittwoch wieder fit kriegen. Zwei, drei Spieler stehen auf der Kippe", so Bozesan. Verletzungsbedingt definitiv ausfallen werden Pascal Moll und Maximilian Stahl.