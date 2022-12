Launiger Termin zur Zukunft von Türkgücü München: „Journalisten randalieren bei PK“ „Sieben gegen zwei“

München – Türkgücü München will bodenständig sein, ein Klub für alle und jeden. Trotzdem haben sie Ansprüche. „Die können wir uns als Regionalligaverein erlauben“, sagt Präsident Akkay. Dessen Vorstellungen aber immer wieder gefährlich stark an die Kampfansagen vergangener Tage erinnern.

Nächste Stadionsuche für Türkgücü? „Lassen wir uns nicht bieten“ – Akkay scheut keine Ansagen

Ein Stadion außerhalb der Stadt suchen? „Lassen wir uns nicht mehr bieten.“ Mit zwölf Spielen im Grünwalder auskommen? „Die FC Bayern Amateure können doch am Campus spielen.“

Türkgücü will sich eine neue Heimat bauen. Ein Kultur- und Leistungszentrum mit mehreren Sportplätzen, einer Sporthalle und einem Veranstaltungsort soll in Riem entstehen. Die Pläne für das Millionenprojekt fußen auf dem NLZ-Vorhaben von Max Kothny und Ex-Präsident Hasan Kivran. Da ist der Verein plötzlich wieder nah dran an den KGaA-Zeiten.

Entstehen soll aber kein NLZ, sondern eine Begegnungsstätte der Kulturen, vielleicht sogar ein integrativer Kindergarten. Also doch nicht das Gleiche. Türkgücü befürchtet allerdings einen Aufschrei in München. Zum einen wegen Vorurteilen gegen den türkischen Verein, zum anderen wegen des Größenwahn-Images, das dem Verein seit dem peinlichen KGaA-Aus im Frühjahr angelastet wird.

Profis oder Amateure? Türkgücü München auf der Suche nach der eigenen Identität

Aber die Kivran-Ära ist vorbei. Das wird bei Beginn der Jahresabschluss-PK offensichtlich. „Sieben gegen zwei“, rechnet Präsident Akkay schmerzlich lachend vor. Nur zwei Medienvertreter haben den Weg ins Glockenbachviertel gefunden. Türkgücü hatte mit mehr Andrang gerechnet.

Der offizielle Teil beginnt mit einer Vorstellungsrunde, die den Chefcoach kalt erwischt: „Ja, ich bin’s. Alper Kayabunar .... Alpi. Der Trainer.“ Der 37-Jährige ist seit elf Jahren im Verein und wusste nicht so recht, was er sagen soll, man kennt sich ja. Ein passender Startschuss für diese PK.