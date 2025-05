Launiger Ausklang der Saison beim FC Unterföhring

Völlig losgelöst: FCU-Torschütze Moritz Erbs nach seinem Treffer zum 3:1. – Foto: Gerald Förtsch

So ganz sang- und klanglos wollte sich der FC Unterföhring nicht aus der Saison verabschieden. Nach zuletzt drei Niederlagen und zwei richtig schwachen Spielen war Absteiger VfR Garching ein durchaus dankbarer Gegner, um sich noch siegreich in die Sommerferien zu verabschieden. Das 3:1 (0:1) war ein am Ende gerechter Erfolg, auch wenn das Spiel zeitweise eher eine letzte Pflichtaufgabe als ein Nachbarschaftsderby war. Gestern, 14:00 Uhr FC Unterföhring Unterföhring VfR Garching VfR Garching 3 1 Abpfiff

Die Garchinger könnten sich nach den Eindrücken der jüngsten Vergangenheit und einer schwierigen Kaderplanung für längere Zeit in die Bezirksliga verabschieden. Deshalb nutzte man dieses letzte Saisonspiel, um in der Startelf mit Torwart Fabian Schmid, Leon Sternke. Vitus Eicke oder Nino Kardum gleich vier Kickern aus dem Kader der zweiten Mannschaft einen Landesliga-Einsatz zu ermöglichen. Leon Sternke nutzte dann auch die Chance zu seinem ersten Landesligator, mit dem die Garchinger nicht unverdient zur Pause führten. Beim FC Unterföhring blieben die beeiden Spielertrainer Sebastian Fritz und Tayfun Arkadas bewusst draußen, damit maximal viele Kaderspieler Einsatzzeit bekommen sollten. Mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit kam dann auch die Wende. In der 56. Minute kam Clovis Tokoro und genau zehn Minuten später war er schon der Mann des Tages. Der offensive Mittelfeldspieler besorgte mit seinem ersten Ballkontakt den Ausgleich und in der 66. Minute brachte er dann die Unterföhringer in Führung.