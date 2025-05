Launiger Ausklang der Saison

FC Unterföhring schlägt den längst als Absteiger feststehenden VfR Garching 3:1

So ganz sang- und klanglos wollte sich der FC Unterföhring nicht aus der Saison verabschieden. Nach zuletzt drei Niederlagen und zwei richtig schwachen Spielen war Absteiger VfR Garching ein durchaus dankbarer Gegner, um sich noch siegreich in die Sommerferien zu verabschieden. Das 3:1 (0:1) war ein am Ende gerechter Erfolg, auch wenn das Spiel zeitweise eher eine letzte Pflichtaufgabe als ein Nachbarschaftsderby war.

Die Garchinger könnten sich nach den Eindrücken der jüngsten Vergangenheit und einer schwierigen Kaderplanung für längere Zeit in die Bezirksliga verabschieden. Deshalb nutzte man dieses letzte Saisonspiel, um in der Startelf mit Torwart Fabian Schmid, Leon Sternke. Vitus Eicke oder Nino Kardum gleich vier Kickern aus dem Kader der zweiten Mannschaft einen Landesliga-Einsatz zu ermöglichen. Leon Sternke nutzte dann auch die Chance zu seinem ersten Landesligator, mit dem die Garchinger nicht unverdient zur Pause führten.

Beim FC Unterföhring blieben die beeiden Spielertrainer Sebastian Fritz und Tayfun Arkadas bewusst draußen, damit maximal viele Kaderspieler Einsatzzeit bekommen sollten. Mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit kam dann auch die Wende. In der 56. Minute kam Clovis Tokoro und genau zehn Minuten später war er schon der Mann des Tages. Der offensive Mittelfeldspieler besorgte mit seinem ersten Ballkontakt den Ausgleich und in der 66. Minute brachte er dann die Unterföhringer in Führung.

Zum letzten Spiel mit der Saisonabschlussfeier nahmen die Gastgeber auch nicht mehr alles so bierernst. In der 65. Minute bekam Innenverteidiger Moritz Erbs seinen Dankeschön-Einsatz und ihm wurde auch der Wunsch nach einer offensiveren Rolle erfüllt. Erbs ging in das Sturmzentrum mit dem Gedanken, dass der groß gewachsene Spieler noch ein Kopfballtor machen könnte. Das Tor machte Erbs tatsächlich, nur eben nicht wie angedacht mit dem Kopf. Clovis Tokoro spielte nach seinen beiden Treffern einen feinen Pass in die Spitze und der stürmende Verteidiger bewies beeindruckende Torjägerqualitäten. Die Freude über den Treffer war so groß, dass Erbs sich jubelnd des Trikots entledigte und dafür noch eine Gelbe Karte zu sehen bekam.

„Der Sieg und dieses Tor war für uns das perfekte Ende“, sagte dann auch der Unterföhringer Coach Tayfun Arkadas. Nach einer wechselhaften Runde muss man sich mit dem siebten Platz zufrieden geben. Für die Garchinger war der Saisonabschluss das neunte Spiel ohne Sieg und dazu kommen noch die zwei Siege, die nach Verbandsfehlern vom Sportgericht dennoch in Niederlagen umgewandelt wurden. Den Spielern, Trainern und Funktionären wird es nach dem Dauerfrust der vergangenen Wochen gut tun, wenn man jetzt einmal Pause hat.FC Unterföhring – VfR Garching 3:1 (0:1) FCU: Strauch – Awoudja, Flesch, Orth – B. Bahadir (56. Gümüs), Heller Mulango (56. Tokoro), Fischer (65. Kretzschmar) – Agbavon (56. Al Hosaini), Larisch (56. Erbs) VfR: Schmid – Strube, Eicke, Kardum, Aslanidis (60. James) – Bashota, Mitko, Tugbay (60. Landler), Coulibaly, Sternke – Mijatovic Tore: 0:1 Sternke (34.), 1:1 Tokoro (57.), 1:2 Tokoro (66.), 1:3 Erbs (89.) Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) Zuschauer: 150