Laumer-Festspiele & „magische“ Minuten in der B-Klasse

Wie immer blickt FuPa zurück auf das abgelaufene Fußballwochenende im Oberpfälzer Kreisbereich. Und hat wieder ein paar Highlights für euch herausgepickt. Dieses Mal stehen vor allem starke Einzelleistungen im Fokus...

Kreis Regensburg







Was für eine Einzelleistung in der Kreisliga 1: Jakob Blank vom FC Oberhinkofen erlebte am Sonntag einen absoluten Sahnetag. Der 23-Jährige steuerte fünf Treffer zum 6:3-Sieg seiner Mannschaft in Ponholz bei. Sein persönliches Torkonto hat Blank auf 17 Saisontore aufgestockt. Da kann in der Liga kein Stürmer auch nur ansatzweise mithalten.



Spektakel stand drauf, Spektakel war drin: In der Kreisklasse 2 lieferten sich der VfR Regensburg und der SV Zeitlarn ein ereignisreiches Match. Bis zur Pause zogen die Gäste auf 4:0 davon. Sollte doch nichts mehr anbrennen. Tat es aber. Nach je einem Platzverweis ging es mit zehn gegen zehn weiter. Nun war der VfR am Zuge, kam bis auf 3:4 heran. In einer hektischen Schlussphase mit zwei Zeitstrafen setzte Zeitlarn schließlich zum Todesstoß an.







Sicherlich ist dieser Kantersieg der B-Klassen-Vertretung der „Eisenbahner“ für sich genommen schon eine Schlagzeile wert. Zumal zunächst der Gegner zweimal in Führung ging. Eine besondere Note verpasst dem Ganzen aber die Phase nach dem Seitentausch. Hier erlebte ESV-Stürmer Alban Lubovci „magische“ Minuten, traf innerhalb von acht Minuten vier Mal hintereinander (47./50./54./55.). Da werden Erinnerungen an Robert Lewandowskis Fünferpack für den FC Bayern wach...



Kreis Amberg/Weiden



Viele Spiele hatte Markus Gschlößl , einst Bezirksliga-Kicker des ESV Regensburg, nicht mehr gemacht in den letzten Jahren. Doch nun wurde der „Fußball-Rentner“ mit 40 Jahren von seinem Ex-Klub ASV Undorf nochmal reaktiviert. Und das scheint sich bezahlt zu machen. In seinem zweiten Einsatz für den Kreisligisten erzielte der Routinier prompt einen Blitz-Doppelpack (50./53). Dem Tabellenletzten sicherte er damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.Kreis Amberg/Weiden



Zweiter gegen Dritter: Gut 200 Zuschauer wollten sich das Top-Spiel in der Kreisliga Nord nicht entgehen lassen. Am Ende sollten die Teams die Tabellenplatzierungen tauschen. Knackpunkt war sicherlich eine frühe Karte an Grafenwöhr. Die zahlenmäßige Überzahl wussten die Bergstädter zu ihren Gunsten zu nutzen.







Für einen furiosen Kantersieg zeichnete die DJK Ensdorf in der Kreisklasse Süd verantwortlich. Haarscharf schrammte der neue alleinige Tabellenführer – siebter Sieg im siebten Spiel – an einem zweistelligen Ergebnis vorbei. Ganz zum Schluss gewährte man den Gästen den Ehrentreffer.







Einen überraschend deutlichen Ausgang fand das heißerwartete Lokalderby in Tremmersdorf. Der Großteil der offiziell 451 Zuschauer durfte fünf Tore bejubeln. Bis dato hatte der FCT in der Kreisliga Nord erst ein Saisonspiel gewonnen. Da tut dieser Coup im Kellerduell doppelt gut. Zumal man den Lokalrivalen in der Tabelle überholt – und die Sorgen von „Dumba“ verschlimmert. Und ganz nebenbei war es auf Tremmersdorfer Seite die Premiere des neuen Trainers Robert Schäffler



Verrückte Nachspielzeit auf der Luitpoldhöhe! Die meisten der 200 Fans dürften sich schon auf eine Nullnummer eingestellt haben, im Kreisklassen-Duell des bisher verlustpunktfreien Klassenprimus Traßlberg/Poppenricht mit dem Rangdritten aus Kümmersbruck. Aber denkste. Erst erzielte die SG in Unterzahl den vermeintlichen Siegtreffer (90.+4). Doch mit dem letzten Atemzug glich der Gast mit einem Kopfballtor aus (90.+6). Es folgten gigantische Jubelstürme im Kümmersbrucker Lager. Lachender Dritter war die schon erwähnte DJK Ensdorf.







Viel, viel drin war in dieser Partie der A-Klasse Ost. Gleich drei Mal wechselte die Führung. Die SG Waidhaus bog einen frühen Rückstand um. Zur Pause stand es 2:2. In der Folge kippte das Momentum auf die Seite der Hausherren, die auf 3:2 und 4:2 stellten. Was folgte war eine bärenstarke Moral der Gastmannschaft, die nun vollends die Zügel in die Hand nahm und fünf Buden zum 7:4-Sieg erzielte.







Nochmal zurück in die Kreisklasse Süd: Jeder Schuss ein Treffer – so kann man die erste halbe Stunde zusammenfassen. Zwischen Minute 10 und 28, also binnen 18 Minuten, fielen sage und schreibe sechs Tore. Danach ließen es alle Beteiligten ruhiger angehen. Tatsächlich blieb es bis zum Spielende beim 5:1 für Germania Amberg.







Kreis Cham/Schwandorf







Laumer-Festspiele in Zandt! Beim 6:0-Kantersieg der SG über Schönthal/Premeischl war Benedikt Laumer „der“ überragende Akteur. Denn der junge Ex-Spieler des Landesligisten 1. FC Bad Kötzting erzielte vier Tore selbst und legte ein weiteres vor. Sein viertes Tor war das schönste, da schickte er einen Freistoß genau in den Knick. Ganz nebenbei übernimmt Laumers Heimatverein die Tabellenführung in der Kreisliga Ost ...



... Und zwar gemeinsam mit der SpVgg Mitterdorf. Der ambitionierte Klub hielt den bisherigen Zeitplatzierten SG Schloßberg auf dessen Platz klar 3:0 nieder. Mit Tobias Bräu und Spielercoach Christian Kufner trugen sich zwei bekannte Namen in die Torschützenliste ein. Knapp 300 Zuschauer waren vor Ort.







Sie können es einfach nicht lassen und langsam wird die Serie unheimlich: Der SV Haselbach hat in der Kreisliga West auch das achte Saisonspiel gewonnen. Allmählich entwickelt sich das Team von Trainer Florian Mulzer überdies zum Experten für späte Tore. Eine Woche zuvor traf man in der 89. Minute zum Sieg. Dieses Mal war es erst in der 94. Minute soweit. Josef Wifling versenkte einen Freistoß direkt zum 2:1-Sieg in Treffelstein – Ekstase beim Spitzenreiter!







Ein starkes Comeback lieferte der SV Pullenried in der Kreisklasse Nord ab. Die Schwarz-Gelben sahen sich zur Stunden-Marke mit 1:3 im Hintertreffen. Und doch nahmen sie nochmal den Kopf nach oben, drehten das Spiel noch auf 4:3 und heimsten wichtige Punkte gegen den Abstieg ein.



