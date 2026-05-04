Lauingen-Bornum ringt Acosta II nieder

Die Gäste gingen früh durch Bonk in Führung (15.), doch Hüttenrauch glich noch vor der Pause aus (28.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen: Bonk brachte Acosta II erneut in Front (49.), ehe Müller für die Gastgeber zum 2:2 traf (65.).

Die Ausgangslage war klar verteilt: Lauingen-Bornum ging als Tabellen­siebter mit 32 Punkten in die Partie, während Acosta II mit 41 Zählern auf Rang vier den Anschluss an die Top drei wahren wollte. Auf dem Platz entwickelte sich jedoch ein offenes Spiel ohne klare Kräfteverhältnisse.

Die Schlussphase entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Abwehrreihen offenbarten Lücken, was weitere Chancen auf beiden Seiten ermöglichte.

In der Folge kippte die Partie zugunsten der Hausherren. Houschka verwandelte einen Foulelfmeter zur erstmaligen Führung (70.), die jedoch nur kurz Bestand hatte – Pingel erzielte nur sechs Minuten später den erneuten Ausgleich (76.).

In der 90. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Rosburg nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des BSC Acosta II und erzielte den Treffer zum 4:3-Endstand.

Zuvor hatte es auf Seiten der Gäste Diskussionen gegeben. Trainer Uwe Stucki schilderte eine strittige Szene, in der ein vermeintlicher Führungstreffer seines Teams keine Anerkennung fand: „Beide Abwehrreihen ließen den gegnerischen Stürmern viel Platz, so dass es kurz vor Ende 3:3 stand. Der BSC nutzte einen schnellen Einwurf zu einem Konter, den Ole Schene zum 3:4 abschloss. Warum der Schiedsrichter diesen Treffer aberkannte, obwohl er lange Richtung Anstoßpunkt gezeigt hatte und als Spielfortsetzung Wiederholung des Einwurfes entschied, konnte nicht geklärt werden. Kurz vor Schluss nutzte Lauingen eine weitere Unaufmerksamkeit in der BSC-Abwehr zum Siegtreffer.“

Bedeutung für die Tabelle

Mit dem Heimsieg baut der SV Lauingen-Bornum sein Punktekonto auf 32 Zähler aus und behauptet Rang sieben im dicht gedrängten Mittelfeld. Der Erfolg gegen ein Topteam unterstreicht die stabile Saison des Aufsteigers.

Der BSC Acosta II bleibt trotz der Niederlage bei 41 Punkten auf Platz vier, verpasst jedoch die Chance, den Abstand zur Spitzengruppe weiter zu verkürzen.

Ausschlaggebend für den Ausgang war letztlich die konsequentere Chancenverwertung der Gastgeber in der Schlussphase. Während Acosta II über weite Strecken offensiv präsent war, nutzte Lauingen-Bornum seine Möglichkeiten in den entscheidenden Momenten – und sicherte sich so drei Punkte in einer insgesamt ausgeglichenen, aber defensiv anfälligen Begegnung.