Doppeltorschütze Kai Rehbein (l.) gewinnt mit der SG Laufenselden beim FSV Oberwalluf, dessen Torhüter Tim Wagner in dieser Szene (neben ihm Luan Dzygoluk) pariert. Foto: Corinna Beck

Laufenselden gewinnt Torspektakel beim FSV Oberwalluf SG Bad Schwalbach/Langenseifen erzielt mit neun Mann zwei Treffer beim 3:0 über Holzhausen +++ FSV Oberwalluf hat beim Torspektakel gegen die SG Laufenselden das Nachsehen +++ Walsdorf gewinnt Idsteiner Derby Verlinkte Inhalte KOL Rheingau-Taunus Winkel Wörsdorf Oberwalluf Orlen + 11 weitere

Rheingau-Taunus . Fußball-Kreisoberligist SG Bad Schwalbach/Langenseifen hatte zuerst im Punktspiel bei der diesmal spielfreien SG Orlen mit 2:7 verloren, um unter der Woche beim Kreispokalduell an gleicher Stätte bis kurz vor Schluss ein 1:1 zu halten, aber noch 1:3 zu verlieren. Um sich jetzt in der Liga eindrucksvoll zurückzumelden. Wobei zwei Ampelkarten für die eigene Mannschaft zur Schwungfeder wurden. In Unterzahl erhöhte die SG im Duell mit dem TGSV Holzhausen noch zum 3:0-Endstand. Während die SG Laufenselden in Oberwalluf 6:4 gewann.

Kayra Güler traf zum 1:0, nach der Pause kassierten die Gastgeber kurz hintereinander Gelb-Rot gegen Quentin Waldhauser und Ahmed Said. „Doch Holzhausen hat trotz Überzahl keine Mittel gefunden. Für uns war es ein Sieg der Moral“, lobte SGler Michael Mohr nach kollektivem Kraftakt. Zu neunt waren Tayfun Yildirim und Jannik Hösch weiterhin für die Heimmannschaft erfolgreich. Beim Gast sah Deniz Uysal die Ampelkarte (90.).

Anfangs ließ Waldems durch Bastian Guckes und Nick Zaremba Chancen aus, ehe Wörsdorf nach der Pause per Fernschuss und durch einen „fragwürdigen Elfmeter“ (FC-Sprecher Markus Beck) ins Hintertreffen geriet: „Das war der Knackpunkt.“ TSG-Tore: Vuk Ruzic, Veljko Ruzic, Oualid Garte, Mohamed Amin Marzouki, Marcel Jung, Philipp Hemarat.

„Walsdorf hat nach der Pause mit seiner Heim-Power viel investiert“, räumte TVI-Trainer Christian Freyer ein, sprach von einem verdienen SVW-Sieg in einem betont fairen Derby. Moritz Bausewein hatte vor 230 Zuschauern für das 0:1 gesorgt. Nach der Pause ließ Mert Arslan zwei Möglichkeiten für den SVW aus, während Idstein bei einer Großchance auf 0:2 hätte stellen können. Bevor Philipp Borchwaldt und Yasin Aslan am Ende die Heimelf jubeln ließen. Wobei beide Male der Ball noch abgefälscht wurde. Beim TVI fehlten mit David Schaffer, Lasse Neuhaus und Fabian Vix (alle auf Klassenfahrt) drei Youngster. „Alle haben richtig gut gearbeitet“, lobte Walsdorfs Trainer Sven Ott.

Zehn-Tore-Spektakel mit bitterem Ausgang für die Rheingauer, die sich in der Endphase durch Kamil Grudzinski in Unterzahl auf 4:5 herantasteten, ehe Niklas Rausch letzte Zweifel am SGL-Erfolg beseitigte, „Unsere Tore waren zum Teil schön herausgespielt. Es hätte auch 8:5 ausgehen können“, fand Laufenseldens Markus Dick und genießt den seit Jahren besten Start. Tore: Kamil Grudzinski (2), Nick Brox (Elfmeter), Lorenz Spruch/Kai Rehbein, Jona Schön (je 2), Hendrik Litzius, Niklas Rausch.

Christian Burbach traf zum 0:1, Mario Hofmann glich aus. Gelb-Rot gegen Gäste-Kapitän Adrian Spruch schien Beuerbach in die Karten zu spielen. Doch stattdessen nutzte Laurenz Rheingans Schnitzer in der TuS-Defensive zur erneuten Führung der Rheingauer, die nach dem späten 2:2 durch Jan Flemming (an Alexander Alexiadis verursachter Strafstoß) zumindest einen Punkt mitnahmen. Gastgeber-Coach Mike Baier zeigte sich zwar nicht mit dem Ergebnis zufrieden, aber „mit der Art wie wir gefightet und auch fußballerische Lösungen gefunden haben“.