Laufen/Eyach siegt, Nullnummer im Verfolgerduell, 2:2 in Besigheim

In dieser Woche standen in den Bezirksligen in Württemberg einige Nachholspiele an. Dabei gab es einige spannende Ergebnisse.

Bezirksliga Alb

Im Nachholspiel gegen Kellerkind SV Pfrondorf setzte sich die SGM Dettingen/Glems knapp mit 2:1 durch und zog vor dem Spitzenspiel am Wochenende auf drei Punkte Vorsprung davon. Nach 13 Minuten gelang Simon Müller die Führung für die Hausherren, Marko Blazevic ließ kurz vor der Pause das 2:0 folgen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte zwar Lukas Wittlinger auf 1:2, doch mehr gelang den Gästen nicht mehr.

--- Bezirksliga Enz/Murr

Den ersten Treffer markierten die Hausherren bereits in der Anfangsphase, als Ermal Gashi (5.) erfolgreich war. Die Gäste aus Hessigheim reagierten auf diesen Rückstand und erzielten durch Jannik Egger (24.) noch vor der Pause den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel folgten die Ereignisse innerhalb weniger Augenblicke aufeinander. Zunächst erzielte Pascal Wolter (60.) die erneute Führung für die Besigheimer. Die Antwort des TASV folgte prompt, da Fabian Streicher (61.) nur eine Minute später den Treffer zum 2:2-Endstand markierte. In der restlichen Spielzeit blieb das Geschehen ausgeglichen, ohne dass weitere Torerfolge zu verzeichnen waren. --- Bezirksliga Franken Gestern, 19:30 Uhr TSV Neuenstein TSV Neuenst. TG Böckingen TG Böckingen Abgesagt Das Spiel wurde abgesagt. --- Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Einen klaren Auswärtssieg gelang dem TSV Gaildorf gegen Aufsteiger SGM Kreßberg. Zur 2:0-Pausenführung trafen Philipp Kees (17.) und Marco Egger (23.). Nach dem Seitenwechsel legten Angelo Tulino (55.), erneut Egger (58.) und Serkan Uygun (86., 90.) mit einem Doppelpack nach. Damit übernimmt der TSV die Tabellenführung. --- Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

In Laufen entwickelte sich eine spielerisch interessante Begegnung, in der die Gäste zunächst den ersten Akzent setzten. Marvin Wiedmann (34.) brachte den TSV Frommern in Führung und stellte die Hausherren damit vor eine Herausforderung. Die Antwort der Heimelf ließ jedoch nicht lange auf sich warten, als Nico Heckendorf (38.) nur vier Minuten später den Spielstand wieder ausglich. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV Laufen/Eyach die Initiative. Marco Schneider (47.) erzielte kurz nach Wiederanpfiff die Führung für die Gastgeber. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte schließlich Janne Fuss (60.) nach einer Stunde Spielzeit. Dank dieser Leistungssteigerung im zweiten Durchgang behielt Laufen die drei Punkte auf eigenem Platz. ---