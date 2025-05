Laufenburg verliert durch Niederlage in Weil den Kontakt zur Spitze

Das Spiel auf dem Kunstrasen im Weiler Nonnenholz begann ausgeglichen. Der JFV konzentrierte sich zunächst auf die Defensive und spielte im eigenen Aufbau einen guten Fussball, ohne jedoch in gefährliche Abschlusspositionen zu kommen. Weil hingegen agierte einen Tick offensiver, kam aber auch nicht wirklich zu aussichtsreichen Chancen. So war es wieder einmal ein Standard, nach dem die Laufenburger ein Gegentor hinnehmen mussten. Ein Eckball wurde zunächst geklärt, aus dem Rückraum schloss ein Spieler der Gastgeber ab. Der Schuss wurde abgefälscht und landete unglücklich im Tor. Die Statik des Spiels änderte sich aber nicht, viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Nach einer halben Stunde gab es die erste richtige Großchance des Spiels: Nach einem Steckpass war der Stürmer des SV Weil frei durch, Torwart Luca Grohmann war allerdings auf dem Posten und entschied das 1 gegen 1 für sich. Fünf Minuten vor der Pause dann die erste vielversprechende Chance für den JFV: Elias Gölzlin schlenzte einen Freistoß aus 20 Meter nur knapp am Tor vorbei. In der letzten Minute der ersten Halbzeit kamen die Gäste dann allerdings doch noch zum Ausgleich. Nach schöner Eröffnung von Konstantin Batt hob Sandro Tuzzolino den Ball gefühlvoll vors Tor, wo der durchgelaufene Ege Baysal per Kopf das 1:1 erzielte.

Der zweite Durchgang startete wie so häufig in dieser Saison mit einem Gegentor für die Laufenburger. Und wie beim ersten Treffer, war die Entstehung maximal unglücklich. Nach einem geblockten Schuss, der zur Kerze wurde, rutschte Grohmann aus, der Weiler Stürmer staubte per Kopf zur erneuten Führung ab. In der Folge passierte zunächst wenig, der SV Weil verwaltete die Führung clever, der JFV fand keine Mittel um ins Angriffsdrittel zu gelangen. Die besseren Abschlüsse hatten die Weiler, wirklich gefährlich wurde es aber nur einmal, als Grohmann mit einer sehenswerten Doppelparade zur Stelle war. Gegen Ende der Partie versuchten die Laufenburger nochmal offensiver zu werden, fingen sich aber stattdessen kurz vor Schluss einen Konter zum 3:1 Endstand.

Bestimmt kein schlechtes Spiel des JFV Region Laufenburger, dem an diesem Tag aber die offensive Durchschlagskraft und die Kreativität im Spiel fehlte. Nach der zweiten Niederlage in Folge hat man nun den Kontakt zur Spitze abreissen lassen und findet sich im Mittelfeld der Tabelle wieder. An den verbleibenden drei Spieltagen hat man allesamt Gegner aus dem oberen Tabellendritten, zum nächsten Spiel reist der Tabellenführer aus Salem an.