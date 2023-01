Laufenburg und Rheinfelden holen erste Siege fürs Selbstvertrauen

Bei den Waldkirchern zu Gast war am Samstag der FSV Rheinfelden, der mit einer weitgehend eingespielten Mannschaft antreten konnte und sich ebenfalls mit 4:2 (2:2) gegen den höherklassigen Gegner durchsetzte. Nach einem Doppelschlag des Verbandsligisten (24.) glichen Witali Semenschuk (33.) und Arianit Tasholli (38.) noch vor dem Wechsel aus, danach legten die beiden Rheinfelder nach.

Der frühere Lörracher Tasholli (25, Angriff), erst jüngst aus der Schweiz dazu geholt und nach 30 Spielminuten eingewechselt, stellte auf 3:2, Semenschuk (90.+1) machte für den Landesligisten in der Nachspielzeit alles klar – ein vielversprechender Start des Tabellensiebten in die Frühjahrsrunde, die am 4. März gleich mit dem Highlight gegen Tabellenführer FV Herbolzheim beginnt.

Bezirksligist TuS Binzen im Torrausch

Am kommenden Wochenende greifen auch die weiteren Landesligisten mit Testspielen ein, so startet der SV Weil (Samstag, 14.30 Uhr, gegen den FV Lörrach-Brombach) am heutigen Montag mit der Vorbereitung.

Dass sie in der Winterpause an nichts eingebüßt haben, zeigte Bezirksligist TuS Binzen in seinem ersten Test gegen A-Ligist FV Lörrach-Brombach II. Bevor sich die Gäste zurechtgefunden hatten, stand es 3:0 (5., 8., 13.), am Ende hieß es 14:0 (6:0) für Binzen, für das allein Patrice Glaser sechsmal traf und Guido Perrone in einer Halbzeit vier Treffer beisteuerte.

Ligakonkurrent FC RW Weilheim kam gegen den SV Hinterzarten (Bezirksliga) nach 3:0-Führung zu einem 3:3 (Emmerich (2), Zimmermann).