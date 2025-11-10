Laufenburg II verliert durch fehlende Effizienz und kurioses Gegentor

Eine unerwartete Niederlage muss der FC Bergalingen in der Fußball-Kreisliga A Ost beim Tabellenvorletzten VfB Waldshut hinnehmen. Dem SV 08 Laufenburg II mangelt es an der Chancenverwertung.

Dem FC Bergalingen hätte mit einem Sieg beim bisherigen Tabellenvorletzten VfB Waldshut der zweite Tabellenplatz gewinkt, eventuell sogar die Spitzenposition. Doch die Mannschaft von Matthias Hertweck musste nach einem Eckstoß in der Nachspielzeit den entscheidenden 1:2-Gegentreffer hinnehmen. Bergalingen war durch David Rizani schnell in Führung gegangen, leistete sich aber einen schweren Fehler, der zum 1:1 führte. Kurz vor der Pause verpasste Marvin Sandmann die erneute Führung.

In der zweiten Halbzeit sei Waldshut besser zurechtgekommen, weshalb Hertweck zu dem Schluss kam: „Der Sieg war für Waldshut glücklich, aber nicht unverdient.“ Seine eigene Elf hätte sich von zahlreichen Nickligkeiten aus der Ruhe bringen und vom Fußballspielen abhalten lassen. „Wir müssen in Zukunft in solchen Situationen Ruhe bewahren“, forderte der Coach.