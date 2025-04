Laufenburg besiegt Tiengen im Derby!

Der JFV wählte einen defensiven Ansatz um dem spielstarken Gegner mit einer kompakten Arbeit gegen den Ball nicht zur Entfaltung kommen zu lassen und selber mit schnellem Umschaltspiel gefährlich zu werden. Das Spiel begann mit viel Tempo und auf einem gutem fussballerischen Niveau. Die Gäste zeigten von Anfang an ein gutes Spiel mit dem Ball, die Gastgeber hielten mit taktischer Disziplin dagegen und belohnten sich nach knapp 10 Minuten mit der ersten echten Chance direkt. Nach einem Einwurf stocherte Flavio Disca den Ball über die gegnerische Abwehrreihe, Elias Gölzlin startete gedankenschnell und setzte sich körperlich stark gegen den Innenverteidiger durch. Den Ball lupfte der Mittelstürmer mit feiner Technik über den Torhüter hinweg zur frühen Führung für den JFV. Im Gegenzug kam Tiengen nach einer Ecke zu einem guten Abschluss, Torhüter Manuele Scaravilli verhinderte aber mit einem überragenden Reflex den direkten Ausgleich. Die gefährlichere Mannschaft blieben im ersten Durchgang die Laufenburger, die zielstrebig umschalteten und schnell nach vorne spielten. Nach einer Viertelstunde spielte der JFV einen wunderschönen Konter über Luan Azemi und Vincent Grießer, im Zentrum scheiterte Gölzlin am Aluminium. Das Spiel bot einiges an Action. Die nächsten beiden Abschlüsse gehörten Sandro Tuzzolino, der allerdings beide Male zu hoch zielte. Auch die Gäste blieben durch Standards und Schüssen aus der Distanz gefährlich. Nach einer halben Stunde tankte sich Azemi mit einer starken Einzelaktion gegen mehrere Gegenspieler durch, scheiterte jedoch im 1 gegen 1 knapp am gegnerischen Torhüter. Kurz darauf schafften es die Laufenburger aber sich zu belohnen: Azemi setzte mit einem super Pass Tuzzolino in Szene, dessen Hereingabe zunächst abgefangen werden konnte. Der Rebound landete direkt vor den Füßen von Gölzlin, der cool blieb und den Ball am Torwart vorbei einschob zur verdienten 2:0-Führung, die bis zur Halbzeit bestehen blieb.

Nachdem die Siegesserie des JFV am vergangenen Wochenende in Heudorf gerissen ist, wartete der nächste schwere Gegner auf die Laufenburger. Der FC 08 Tiengen war am Sonntag zu Gast im Waldstadion. Gegen die Tiengener hatte man bereits zweimal in dieser Saison das Nachsehen. Im Pokalspiel unterlag man knapp mit 1:2, auswärts gab es eine 1:4-Niederlage. Motivation genug, um sich zu revanchieren und die schwache Leistung der Vorwoche wiedergutzumachen.

Leider schaffte es der JFV Region Laufenburg wieder einmal nicht, den Schwung aus der Pause zu nehmen. Nach Wiederanpfiff verhielt man sich etwas zu passiv und wurde promt bestraft: Tiengen bekam einen Foulelfmeter zugesprochen, welcher souverän verwandelt wurde. Allerdings fing man sich danach und schaffte es, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Die besseren Chancen hatte nun aber dennoch der FC Tiengen, scheiterte jedoch mit ihren Abschlüssen. Das Tempo aus der ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften nicht mehr mitgehen. Die Gastgeber verteidigten souverän und kombinierten sich immer mal wieder schnell nach vorne, kamen aber kaum in gefährliche Abschlusssituationen. Die Tiengener schwächten sich selbst durch eine überflüssige rote Karte. Zehn Minuten vor Schluss konnte der JFV den dritten Treffer nachlegen. Nach einem krummen Ball von Kapitän Grießer brach Azemi durch die Abwehrreihe und legte frei vor dem Torwart uneigennützig auf Gölzlin ab. Die Nummer 9 musste den Ball zu seinem dritten Treffer an diesem Tag nur noch einschieben und sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung. Tiengen fand in der Folge kein Mittel um an der guten Defensive der Laufenburger vorbei zukommen. Der JFV selbst blieb mit Entlastungsangriffen gefährlich, spielte diese aber unsauber aus. In der fünften Minute der Nachspielzeit konnten die Gäste dennoch nochmals verkürzen. Nachdem Laufenburg den Ball in der Innenverteidigung unnötig vertändelte, entschied der Schiedsrichter sehr kleinlich auf Strafstoß. Mit dem 1-Tor-Rückstand versuchten die Gäste nochmal alles um den Ausgleich zu erzielen, konnten aber nichts mehr bewirken. Nach acht Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die hoch unterhaltsame Partie ab.

Mit einer ganzen starken Leistung entschied der JFV Laufenburg das Derby gegen Tiengen für sich und belohnt sich für einen engagierten Auftritt. In einem hochklassigen Landesliga-Spiel war man vor allem in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und behielt die drei Punkte zurecht zuhause. In der Tabelle sind die Laufenburger somit wieder in Schlagdistanz zur Spitze. Das kommende Spiel findet in Riesasingen statt, wo man noch etwas gut zu machen hat für die Niederlage im Hinspiel.