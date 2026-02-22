Laufen gewinnt in Wurmlingen, Unentschieden in Bubsheim

---



Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

---



Calvin Seyfarth erzielte in der 23. Minute das 0:1 für den TSV Laufen/Eyach – es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Wurmlingen gelang der Ausgleich nicht mehr. Für Laufen/Eyach ist es ein wertvoller Auswärtssieg, für Wurmlingen ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Der SV Wurmlingen bleibt mit 12 Punkten auf Rang 17. Der TSV Laufen/Eyach zieht mit nun 24 Punkten mit Frommern gleich und steht auf Platz zehn.

----



Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

---



Arthur Albert brachte den TSV Frommern in der 16. Minute mit 0:1 in Führung. Denis Ruks glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb es bei diesem Zwischenstand, der beide Mannschaften keinen entscheidenden Schritt nach vorne bringt. Der SV Bubsheim steht nach nun mit 23 Punkten auf Rang elf Der TSV Frommern verbessert sich auf 24 Punkte und belegt Platz neun.





