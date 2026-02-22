 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Laufen gewinnt in Wurmlingen, Unentschieden in Bubsheim

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Nachholspiele des 16. und 17. Spieltags 

Der TSV Laufen/Eyach verschaffte sich im ersten Pflichtspiel im Jahr 2026 mit einem Auswärtssieg in Wurmlingen etwas Luft nach unten. Zwischen dem SV Bubsheim und dem TSV Frommern blieb es bei einem Remis. Die anderen beiden Spiele wurden abgesagt.

Heute, 14:30 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
Heute, 14:30 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
0
1
Abpfiff

Calvin Seyfarth erzielte in der 23. Minute das 0:1 für den TSV Laufen/Eyach – es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Wurmlingen gelang der Ausgleich nicht mehr. Für Laufen/Eyach ist es ein wertvoller Auswärtssieg, für Wurmlingen ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Der SV Wurmlingen bleibt mit 12 Punkten auf Rang 17. Der TSV Laufen/Eyach zieht mit nun 24 Punkten mit Frommern gleich und steht auf Platz zehn.
Heute, 14:30 Uhr
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
Heute, 12:30 Uhr
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
1
1
Abpfiff

Arthur Albert brachte den TSV Frommern in der 16. Minute mit 0:1 in Führung. Denis Ruks glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb es bei diesem Zwischenstand, der beide Mannschaften keinen entscheidenden Schritt nach vorne bringt. Der SV Bubsheim steht nach nun mit 23 Punkten auf Rang elf Der TSV Frommern verbessert sich auf 24 Punkte und belegt Platz neun.