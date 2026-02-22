Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Laufen gewinnt in Wurmlingen, Unentschieden in Bubsheim
Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Nachholspiele des 16. und 17. Spieltags
Der TSV Laufen/Eyach verschaffte sich im ersten Pflichtspiel im Jahr 2026 mit einem Auswärtssieg in Wurmlingen etwas Luft nach unten. Zwischen dem SV Bubsheim und dem TSV Frommern blieb es bei einem Remis. Die anderen beiden Spiele wurden abgesagt.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Calvin Seyfarth erzielte in der 23. Minute das 0:1 für den TSV Laufen/Eyach – es sollte der einzige Treffer des Tages bleiben. Wurmlingen gelang der Ausgleich nicht mehr. Für Laufen/Eyach ist es ein wertvoller Auswärtssieg, für Wurmlingen ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Der SV Wurmlingen bleibt mit 12 Punkten auf Rang 17. Der TSV Laufen/Eyach zieht mit nun 24 Punkten mit Frommern gleich und steht auf Platz zehn. ----
Arthur Albert brachte den TSV Frommern in der 16. Minute mit 0:1 in Führung. Denis Ruks glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. Danach blieb es bei diesem Zwischenstand, der beide Mannschaften keinen entscheidenden Schritt nach vorne bringt. Der SV Bubsheim steht nach nun mit 23 Punkten auf Rang elf Der TSV Frommern verbessert sich auf 24 Punkte und belegt Platz neun.