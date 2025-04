Laufeld kommt zum Derby: Salmrohr sinnt auf Revanche

„Wir wollen das positive Gefühl aus den letzten Spielen mitnehmen. Ich erwarte gegen Lüxem eine ähnlich engagierte und konzentrierte Leistung“, will Zeltingens Trainer Marius Herrmann den zweiten Saisonsieg. Nur phasenweise schnupperte der SV Lüxem am Mittwoch gegen Ruwertal an einem Teilerfolg (2:5). „Im Vorjahr haben wir in Zeltingen noch 2:3 verloren. Das sollte uns Warnung genug sein. Mit drei Punkten dort könnten wir unsere eigene Ausgangsposition enorm verbessern“, betont SVL-Trainer Patrick Schmidt.

FSV Salmrohr – SG Laufeld/Buchholz (Samstag, 15.30 Uhr, Salmtalstadion Salmrohr)

Während die Zeichen in der Vulkaneifel nach der jüngsten 0:6-Heimpleite gegen Eintracht Trier II auf Abschied aus der Bezirksliga stehen, möchte der FSV keine Punkte mehr abgeben, um die kleine Aufstiegschance zu wahren. „Unterschätzen werden wir Laufeld aber sicher nicht“, erinnert Salmrohrs Coach Frank Thieltges an die 1:4-Pleite aus dem Hinspiel. „Ich erwarte von den Jungs, dass sie bis zum Schluss kämpfen. Es sind noch 15 Punkte zu vergeben, wir brauchen eine mannschaftlich geschlossene Leistung“, sagt SG-Coach Oleg Tintor vor dem Duell bei seinem Ex-Club.

SG Daleiden – SV Sirzenich (Samstag, 18.30 Uhr, Kunstrasenplatz Arzfeld)

„Uns erwartet ein brutal schweres Spiel. Wollen wir drei Punkte, müssen wir den Kampf annehmen und Leidenschaft zeigen“, unterstreicht Daleidens Spielertrainer Florian Moos. Joschka Trenz und Johannes Morgens (beide Zerrung) fallen aus, fraglich ist Jan Mayers (Knieprobleme). „Wenn wir die Galligkeit aus den vergangenen fünf Spielen transportieren, können wir aus Arzfeld etwas mitnehmen“, möchte SVS-Trainer Tillmann Schweitzer auch in der Westeifel punkten. Torwart Felix Bollig (Rückenprobleme) wird von Christopher Klotz ersetzt.

SG Dhrontal-Weiperath – SG Ellscheid (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Haag)

Erneut bewies die SG Dhrontal zuletzt Comebackqualitäten und brachte am Mittwoch dank einer imponierenden Aufholjagd nach einem 0:3-Rückstand noch einen Punkt aus Irsch/Saar mit (3:3). „Wir wollen uns weiter stabilisieren, engagiert auftreten und Räume nach vorn finden“, kündigt Dhrontals Coach Patrick Eck an. Danny Schömer steht nach beruflichen Verpflichtungen wieder bereit. „Nach den Niederlagen in Salmrohr (1:3) und gegen Tawern (1:2) ist unser Nahziel, die 40-Punkte-Marke zu knacken“, fordert Ellscheids Trainer Markus Boos wieder ein Erfolgserlebnis. Matthias Alt und Boos müssen verletzungsbedingt passen, Kai Gayer und Lennart Peter kehren zurück.

SG Ruwertal – SG Utscheid/Mettendorf (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasen Kasel)

Nach zuletzt sieben Partien mit 13 Punkten reist Utscheid/Mettendorf mit breiter Brust nach Kasel. „Wir brauchen eine hohe Intensität und Spieler, die bereit sein müssen, das komplette Laufpensum abzurufen“, fordert Coach Rainer Müller ein ausgeprägtes Zweikampfverhalten und auch fußballerische Akzente. Trainerfilius Lukas Müller kehrt nach Verletzung zurück. „Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufzwingen, druckvoll nach vorn spielen und spielerische Lösungen finden“, erwartet SGR-Coach Jens Hoffmann Engagement und Spielkultur. Christopher Pieper fällt wegen eines Kreuzbandrisses monatelang aus, Nils Lehnert ist fraglich (muskuläre Probleme).

SV Tawern – SV Schleid (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Nach zwei Siegen in Folge will der Rangfünfte aus Tawern nachlegen. Coach Steve Birtz sagt: „Wir brauchen Spielfluss, ein schnelles Rückzugsverhalten und Effizienz.“ Ken Lippert fällt gelbrot-gesperrt aus. Nach zwei Niederlagen hintereinander fordert Schleids Spielertrainer Taner Weins „einen Tick mehr Leidenschaft, Kampf und Kollektivgeist. Bringen wir das wie beim 2:2 im Hinspiel auf den Platz, können wir in Tawern punkten“. Marius Hugo (Muskelfaserriss) und Dennis Wadych (Gelbrot-Sperre) müssen passen.